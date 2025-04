Yanina Latorre destrozó a Morena Rial y sigue la pelea sin fin: “Tiene un límite”

Yanina Latorre es una de las periodistas más controversiales en el mundo del espectáculo. Sus constantes primicias la han involucrado en diversas polémicas, como la separación de Wanda Nara con Mauro Icardi así como el escándalo con Morena Rial.

La insólita confesión de Yanina Latorre sobre su empleada doméstica de la infancia que causó repudio: “Ella tenía 14 años...”.

Respecto a este último punto, la periodista ha sido una de las críticas principales contra la hija de Jorge Rial por sus presuntas implicaciones en diversos robos. Esto la condujo a recibir múltiples ataques por parte de la joven.

“Pelotud*, tantas ganas que me cierren la cuenta de Instagram, tenés pelo duro. Anda a ponerte botox y sácale la botella a tu hija. Hacete un baño de crema cornuda (...) Señora mayor, ya que habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia y lo apodaron eternamente puntita. ¿Por qué hace hincapié de la capacidad del perdón en el otro?“, expresó More Rial en contra de Latorre.

Los ataques de Morena Rial en contra de Yanina Latorre

Esta situación provocó el rechazo de la angelita, quien decidió responderle con fuerza en su propio programa en El Observador 107.9. “Es que me calenté con More Rial. Tiene un límite”, comenzó diciendo Yanina Latorre.

El feroz ataque de Yanina Latorre a Morena Rial

La contadora pública habló sobre su disputa con Morena Rial en su programa de radio. Allí, decidió responderle a sus insultos. “No sé si tengo botox, si tengo el pelo seco, si necesito un baño de crema. Pero si yo hubiera salido a afanar, yo no insulto a nadie y me llamo al silencio“, sentenció.

Seguidamente, respondió a los dichos de More en contra de su hija: “Mi hija tuvo un problema como pude tener vos. El que no se tomó una copa de vino y un día manejó y lo agarraron, que tire la primera piedra. Yo no lo hago y no digo que esté bien (...) Mi hija sabe lo que tiene que hacer, es una polotud*, ya la reté, es grande y tiene 24 años”.

En cuanto a las acusaciones de la mediática respecto a su vida privada, Yanina le recalcó que su vida no debería ser el foco principal. “¿Querés que tenga amantes? Puedo tener uno o diez (...) ¿Qué tiene que ver eso con delinquir? La verdad que estamos en una sociedad complicada", cerró con agotamiento.