Morena Rial busca reinsertarse en la sociedad tras haber estado detenida 10 días por ser coautora de un robo en una casa en San Isidro. La famosa logró la excarcelación extraordinaria con condiciones. Fiel a su estilo, la influencer sigue dando qué hablar con sus polémicas declaraciones y actitudes públicas.

No es la primera vez que Morena Rial se cruza con Yanina Latorre por hablar de ella, pero esta vez la influencer salió en defensa de su papá Jorge Rial.

Hace unos días, que el periodista trató de “ensobrada” a la panelista de LAM y también a su marido Diego Latorre. Tras esto, Yanina no dudó en responder y atacó: "¿Tenes que ser tan bajo Rial que para decirme ensobrada a mí, le decís ensobrado a Diego? Sabés que nuestra farándula es todo un fondo de olla y que no paga porque hablamos de tu hija choriza y sabés que no me pagan”.

“Mi marido no es periodista, es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina. El número 1″, le respondió Latorre a Rial. “¿Quién me ensobra en Miami cuando voy y estoy un mes y medio? Me ensobro yo, rey. Me la gano dignamente", agregó tajante.

Morena Rial defendió a su papá y cruzó a Yanina Latorre

Morena Rial decidió defender a su padre de las acusaciones de Yanina Latorre por medio de sus historias de Instagram. Cuando un seguidor le preguntó: “¿Qué opinas de lo que dijo Yanina sobre tu papá en su programa?“.

“No lo miro, para escuchar a una abuela media demente me voy a un geriátrico”, contestó sin filtros Morena Rial.

Lejos de terminar ahí el cruce, desde la cuenta del programa que conduce Yanina Latorre, le escribieron: “Hola, te hablan desde la celda”.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre contestó picante a la mediática: “Prefiero ser una geriátrica demente, y no una choriza de poca monta”.