El feroz ataque de Yanina Latorre contra Luciana Salazar: “Puras falacias”

Yanina Latorre es de las periodistas más polémicas en el mundo del espectáculo. Su información sobre los famosos y su personalidad explosiva la han colocado en el centro de los escándalos de las celebridades.

Yanina Latorre tendrá programa propio. (Foto: Instagram Yanina Latorre)

Una de sus disputas más presentes en la vida de la periodista es con Luciana Salazar. En medio de su batalla legal contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija Matilda, la modelo acusó a la angelita de hostigamiento. “Es una causa de hostigamiento. La fiscalía la imputó y ella la semana pasada firmó un acuerdo, pero no me interesa hablar porque está todo en la Justicia”, sentenció la actriz en un móvil con LAM.

Este percance provocó el enojo de Yanina Latorre, quien no dudó en arremeter contra ella en su nuevo programa “Sálvense Quien Pueda”. “Yo no le creo nada a Salazar porque ella mienta, como en mi caso judicial”, comenzó diciendo la periodista.

El duro descargo de Yanina Latorre contra Luciana Salazar

La contadora pública utilizó su programa para apuntar contra la modelo, quien la acusa de hostigamiento y hablar en contra de Matilda. “Ella a mí me metió carta documento por hostigamiento y hablar de la hija. Todo eso pasó a mejor vida. Lo único que firmé fue un papel en donde me comprometo a no bardear a la hija. Yo jamás haría eso ni lo hice“, aseveró la angelita.

Latorre reconoció que la denuncia surgió porque ella le preguntaba de qué trabajaba. Por estas consultas, Yanina debió hablar con la Justicia en su defensa. “Ella dice que estoy atacando a la hija, pero yo la ataco a ella. Yo le pregunto de qué trabaja y eso le ofende. Ayer dijo que estuve imputada. Como dice puras falacias lo aclaro: tuve una primera mediación, hice mi descargo y firmé todo ante un Fiscal“, explicó.

Finalmente, Yanina reveló que esta no sería su única carta documento. De acuerdo con la contadora pública, Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, le habría pedido 500.000 dólares ante la Justicia.