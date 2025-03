Martín Redrado fulminó a Luciana Salazar tras las acusaciones por la crianza de Matilda: “No soy el padre”

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar sigue sumando nuevos capítulos. Luego de que la modelo lo acusara de ejercer violencia económica y psicológica contra ella y su hija Matilda, el economista finalmente decidió hablar y fue contundente al desmentir cualquier vínculo con la menor.

En una entrevista con el ciclo Mujeres Argentinas (eltrece), Redrado fue categórico al rechazar los reclamos de su expareja y dejó en claro que para él, la relación con Salazar es cosa del pasado. “Para mí es una etapa terminada. Me he casado y estoy profundamente enamorado de mi mujer, muy feliz con ella. Yo no soy el padre de la hija de Luciana Salazar, sí apoyé su deseo mientras fui su pareja, pero eso terminó y cada uno se hace cargo de lo que le corresponde”, sentenció sin rodeos.

Luciana Salazar y su hija Matilda. Foto: web.

La guerra sin fin entre Luciana Salazar y Martín Redrado

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado estuvo marcada por idas y vueltas, con constantes rumores y conflictos mediáticos. Si bien estuvieron juntos varios años, la ruptura dejó heridas abiertas, sobre todo por el rol que Redrado tuvo en la llegada de Matilda, la hija de Salazar nacida por subrogación de vientre en 2017.

Luciana Salazar recargada contra Martín Redrado por su hija, Matilda Salazar.

El cumpleaños de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Desde entonces, la modelo aseguró que existía un acuerdo económico firmado por el exfuncionario para garantizar la manutención de la menor. Sin embargo, Redrado negó rotundamente tener obligaciones en ese aspecto: “Fue una decisión personal de Luciana y la respeté mientras fui su pareja. Tuve compromiso económico mientras fui su pareja. No sé qué documento tendrá ella, pero si hay algún tema judicial, lo verán mis abogados cuando nos llegue”.

Se acabó el amor: se separaron Luciana Salazar y Martín Redrado

Sobre la insistencia de Salazar de que mantenga una relación cercana con Matilda, Redrado se mostró tajante y evitó cualquier tipo de diálogo sobre el tema. “Que diga lo que quiera, no tengo nada más que agregar a lo que ya dije. Lo legal lo ven mis abogados, a mí déjenme seguir con mi profesión, que es lo que realmente sé hacer”, concluyó.