Martín Redrado apuntó contra Luciana Salazar y ella salió al cruce: “Vive de la extorsión”

Luciana Salazar es una de las famosas que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación y como figura de las redes sociales, ya que trabajó como modelo, panelista y las noticias sobre su vida siempre generan repercusiones.

Luciana estuvo muchos años en pareja con Martín Redrado, luego ella decidió ser madre por subrogación de vientre y fue allí que nació Matilda Salazar. Sin embargo, la modelo lleva un enfrentamiento judicial con el economista por la manutención de su hija que según asegura fue una decisión de ambos.

Martín Redrado habló de Luciana Salazar y fue contundente

Frente a los dichos que sostiene Luciana hace un tiempo en contra de su ex y las medidas judiciales, Yanina Latorre contó en LAM, la conversación que tuvo con Martín Redrado en donde cuenta su verdad.

“Le pregunto si tiene un embargo. Está en Nueva York ahora. Y me dijo: ‘no, trató, pero le fue mal’. Ella le trató de trabar un embargo”, contó Yanina.

Luciana Salazar y Martín Redrado enfrentan problemas judiciales por Matilda, la hija de la famosa

“También me dijo: ‘Yo te puedo mostrar mis movimientos bancarios para demostrar que no estoy embargado. Tampoco soy deudor alimentario. Como vos sabés hay una lista publicada por el Poder Judicial de los deudores alimentarios y yo no estoy en ninguna lista. Si sos deudor alimentario no podés salir del país hasta que pagues’”, comentó Yanina sobre la conversación que tuvo con el economista.

“‘Lamentablemente vive de la extorsión. Yo puse punto final en el 2018′. Yo le pregunto si no tiene un contrato para pagarle una cuota hasta los 18 años a Matilda. Él me pone: ‘ella quiere extender mi pago por la subrogación, hacerme cargo de una decisión de ella de tener una hija’”, contó la panelista sobre lo que le dijo Redrado.

El descargo de Luciana Salazar frente a los dichos de Martín Redrado

La modelo decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram tras los comentarios que hizo el economista. “Aunque busquen ensuciarte porque no tiene forma de como defenderse, acá hay una persona que siempre va con la verdad y lucha por eso. Todo lo que digo está basado en pruebas y llevado a la justicia”, escribió Luciana en su perfil.