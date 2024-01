Luciana Salazar reveló qué le dice a su hija Matilda cuando le pregunta por Martín Redrado

Luciana Salazar es una de las famosas qué siempre da qué hablar por su estilo de vida y las polémicas en las que alguna vez se vio envuelta. La modelo está muy presente en las redes sociales y desde allí comparte cómo es su rutina, en especial los momentos con su hija.

Luciana es una madre muy presente y busca estar en cada paso que da su hija Matilda. Pero no solo eso, sino que busca darle lo mejor y resguardarle de todo el mundo mediático. Como es el caso de la causa judicial que tiene con Yanina Latorre para que no hable de su pequeña.

Sin embargo, también tuvo varios enfrentamientos por Matilda con Martín Redrado, su expareja y a quien acusa de no pasarle la cuota alimentaria ni hacerse cargo de sus responsabilidades, a pesar de que intenta resguardar a su hija y no exponerla en esos casos.

Qué dijo Luciana Salazar sobre las preguntas de Matilda por Martín Redrado

La famosa habló con un móvil de Mañanísima y explicó como avanza la causa judicial que tiene con expareja: Ya estamos en instancias finales si Dios quiere, porque hay miles de recursos para largar todo, como está haciendo él. Pero está todo muy claro, hay firmas, acuerdos, escribanos públicos, abogados, testigos. Es una cosa de no creer, pero es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar, así que estoy esperando que ya sean los últimos momentos para terminar con esto de una vez por todas”.

De igual manera, contó que hay algunas madres que le escriben por redes sociales ya que atraviesan algo similar: “Muchas madres me escriben que están en la misma situación y también están agotadas. Me parece que la Justicia debería ser mucho más rápida con estos temas de familia, sobre todo con el tema de la cuota alimentaria”.

“Esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda recuperar sus derechos”, añadió. Ante esto, el periodista le preguntó si su hija le consulta sobre Martín Redrado.

“Imagínate que ella veía a una persona que la venía a ver a escondidas porque no quería que nadie se enterara porque había muchas mentiras. Siguen habiendo muchas mentiras que creo que las va a terminar esclareciendo ella el día de mañana, si es que quiere, cuando mamá le cuente un día la verdad, pero todavía es muy chiquita”.

“Al principio preguntaba ‘¿por qué no lo veo más?’, y yo le decía ‘bueno, porque se portó mal’. Y ella me dice ‘¿por qué se portó mal?’, porque para un nene chiquito portarse mal o que alguien le haga daño es algo físico y no es ese el caso”, agregó.

Por último, resaltó: “Ella no entiende y me dice ‘pero a mí no me hizo nada, a mí no me lastimó’. Así que yo le digo ‘mirá Matu, el día de mañana mamá te lo va a explicar y lo vas a entender’. Entonces ella ya sabe que no lo ve porque se portó mal, tanto con ella como con la mamá”.