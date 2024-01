Cinthia Fernández apuntó contra Luciana Salazar al conocer cuánto paga por el colegio de Matilda: “¿Cómo hace?”

En una nueva ola de críticas, Cinthia Fernández apuntó directamente contra Luciana Salazar, cuestionando la supuesta cuota millonaria que la mediática abonaría por la educación de su hija Matilda. A través de su cuenta de Twitter, la panelista lanzó un mensaje contundente, desatando una controversia en el mundo del espectáculo.

La polémica se desató cuando Fernández planteó en su red social: “¿Cómo paga el colegio de la nena Lucianita Salazar?”. Continuó sus cuestionamientos alegando que, según información que recibió, el colegio tendría un costo de 1500 dólares.

Cinthia Fernández fulminó a Luciana Salazar. Foto: Captura

En un tono incisivo, Cinthia desafió: “Si mi fuente no se equivoca, ¿cómo hace una desempleada como ella para mantener eso? Quiero la receta”, arremetiendo contra Salazar y cuestionando la capacidad económica para afrontar tal gasto. Finalmente, la bailarina concluyó su crítica citando una frase del presidente Javier Milei: “No hay plata”, acentuando su escepticismo sobre la situación financiera de la modelo.

Cómo comenzó la pelea entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar

La controversia no es nueva entre las dos figuras mediáticas, ya que previamente Yanina Latorre también expresó su descontento con Salazar. En radio, Latorre opinó: “No me gusta Luciana Salazar. ¿Me vas a meter presa? ¿Me vas a enjuiciar? No me gusta, no canta, no baila, no me parece un ejemplo de mina...”.

La respuesta de Yanina Latorre a la demanda de Luciana Salazar Foto: captura x/yanilator

Posteriormente, Cinthia Fernández se unió a las críticas, recordando que había recibido cartas documento de Salazar en el pasado y cuestionando su estilo de vida y fuentes de ingresos.

Ante estas acusaciones, Fernández, en una reciente intervención en “Bien de Mañana”, expresó su desconcierto ante el estilo de vida ostentoso de Salazar y cuestionó los últimos trabajos de la mediática, planteando dudas sobre cómo sostiene su nivel de vida y gastos.