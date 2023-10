El horrible motivo por el que Cinthia Fernández no se saca fotos con hombres en la calle

Cinthia Fernández es una de las famosas que está muy conectada con sus seguidores en las redes sociales. Por medio de la caja de preguntas de las historias de Instagram, la famosa conversa con sus seguidores y no tiene problema de responder sobre su vida.

La bailarina recurre todos los días a su perfil para contar parte de su rutina, al igual que muestra cómo se siente y los buenos y malos momentos que atraviesa como mamá de tres hijas: Bella, Charis y Francesca.

Cinthia Fernández contó el motivo por el que no se saca fotos en la vía pública Foto: web

Esta vez reveló el desagradable momento que vivió en la vía pública y el motivo por el que no accede a sacarse fotos con sus fanáticos cuando se encuentra en la calle. “¿Sos de sacarte fotos cuando la gente te pide, o sos media anti?” fue la pregunta de una usuaria de Instagram.

El motivo por el que Cinthia Fernández no se saca fotos en la calle

Lo primero que contó la famosa fue el motivo por el que no le gusta acceder a sacarse fotos en la vía pública. “Cuando estoy con las nenas no me gusta. Porque no me gusta sacarle la vista de encima y al ser iguales (me ha pasado) confundirlas y contar dos veces a la misma y llevarme un susto de pensar que se perdieron. Tengo pánico con el tema”, explicó la famosa.

El motivo por el que Cinthia Fernández no se saca fotos en la calle Foto: gentileza

Luego, detalló porque no se saca fotos con hombre en la calle: “Después si estoy sola y no es un hombre, la mejor. Con los chabones soy bastante ortiva, no te voy a mentir. Después de lo que me pasó con un tipo que se me tiró encima adentro de mi auto y eyaculó”.

El gesto de Matías Defederico que sorprendió a Cinthia Fernández

Después que pasó el día de la madre, uno de sus seguidores quiso saber si el padre de sus hijas le había dado un “regalo” por la fecha.

“Sí, después de muchas veces escrachándolo en cámara o redes, entendió que tiene que entregarle algo a las nenas por ellas, no por mí. Les mandó para que me dieran un desayuno”, expresó la famosa.