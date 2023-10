El “gesto” de Matías Defederico que destacó Cinthia Fernández: “Se celebra el avance”

Cinthia Fernández es mamá de 3 hijas, Bella, Charis y Francesca, fruto de su relación con el ex jugador de fútbol Matías Defederico. El vínculo entre ellos paso por muchas idas y vueltas, vivieron situaciones difíciles y complicadas en cuánto a la crianza de sus hijas y también Cinthia Fernández tuvo que reclamar frente a cámaras por la cuota alimentaria que no recibía por parte de su ex.

La panelista compartió en su Instagram una respuesta que sorprendió a todos, uno de sus seguidores le pregunto si su ex le había regalado algo para el día de la madre para que sus hijas se lo entreguen y Cinthia Fernández contó: “Después de muchas veces escrachándolo en cámara o en redes, entendió que tiene que entregarle algo a las nenas por ellas, no por mí. Les mandó para que me dieran un desayuno”

“Después de 5 años comprendió, pero bueno, se celebra el avance”, agregó Cinthia Fernández entre sorprendida y resignada.

La bailarina aclaró: “Ahora vamos por el avance de la cuota y de encontrar los huevos para que ubique a la bosta que lo parió”.

Cinthia Fernández reveló detalles del gimnasio que construyó en su casa

Cinthia Fernández siempre se muestra en forma y compartiendo diferentes rutinas de ejercicios para mantener una vida sana y saludable.

Así es el gimnasio de su casa.

En su Instagram contó que, pospandemia, armó un gimnasio en su casa; uno de sus lugares preferidos de su hogar. Se lo puede ver equipado con máquinas último modelo, allí Cinthia Fernández realiza todos los ejercicios diarios de rutina.