Cinthia Fernández es una de las personalidades más destacadas y populares de Argentina. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores que día a día siguen los pasos de la influencer. Con cada foto y video que comparte causa furor y deslumbra con cada uno de sus looks. Tiene su propia marca de trajes de baño y brilla en cada proyecto nuevo que emprende.

Cinthia Fernández le hizo un conmovedor pedido a Milei: "Ya es hora" Foto: Instagram

También comparte situaciones de su vida cotidiana, actividades que realiza con sus pequeñas hijas y muchas veces sus fans le consultan sobre su situación con la expareja Matías Defederico. La separación no fue en buenos términos y Cinthia Fernández lucha para que cumpla con sus obligaciones como padre.

Cinthia Fernández le hizo un conmovedor pedido a Milei: "Ya es hora" Foto: Instagram

Cinthia Fernández compartió con sus seguidores una serie de historias en donde muestra su indignación con la justicia de familia y hace un llamado al presidente de la Argentina, Javier Milei, para que tome cartas en el asunto.

Cinthia Fernández le hizo un conmovedor pedido a Milei: "Ya es hora" Foto: vía país collage

La modelo relató que cada vez que desea viajar al exterior con sus hijas debe dar anuncio al juez de familia para que otorgue dicho permiso y al regresar del viaje debe acercarse al juzgado para dar fe que ya se encuentran de regreso en el país. Cinthia Fernández mostró su enojo, ya que esto es una pérdida de tiempo y pidió que cambian las leyes para agilizar los tiempos de la justicia.

Cinthia Fernández le hizo un conmovedor pedido a Milei: "Ya es hora" Foto: Instagram

“No puedo entender como está dado todo para los infelices de los progenitores que no pagan. El progenitor de las nenas no tenía otra cosa que hacer que quitarme el permiso para viajar al exterior. Entonces le pido permiso al Juez, el juez me lo otorga y como no lo dio el padre y lo dio el juez… Ahora tengo que ir al juzgado a dar aviso que ya estoy en Argentina” explicó indignada Cinthia Fernández.

En otra de sus historias, analiza: “¿Tan difícil es cruzar los datos con migraciones? Ahora tengo que ir con las nenas al juzgado… A decir que ya estoy en la Argentina. ¿Tan difícil es cruzar datos?”

Cinthia Fernández, muy enojada, expresó: “¿Por qué no le dan prioridades a las cosas que importan? ¿Por qué no hay cruce de datos con migraciones? ¿Tan difícil es? A mí me deben alimentos y yo todos los meses tengo que ir con los recibos a presentarlos, juntarlos y esperar 5 meses para que al progenitor le embarguen todas las cosas. ¿Por qué no le piden al deudor los recibos?”

El enojo de Cinthia Fernández con la Justicia

La modelo relató los trámites engorrosos que debe hacer debido a la conflictiva relación con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico: “Ahora yo tengo que pedir permiso para viajar. Tengo que ir al juzgado. ¿Tanto les cuesta cruzar los datos con migraciones? ¿Por qué no hacen las cosas más inmediatas para nosotras?

Por otro lado, Cinthia Fernández le pidió al flamante presidente de la Argentina, Javier Milei, que tome cartas en el asunto y que se ocupe de este tema: “Estaría bueno que el gobierno se ocupe, ya que ninguno se ocupó. Ahora que hay un par de cambios en algunas aéreas, ¿por qué no juntan un grupo de asesoras de madres solteras? Para enterarse qué le pasa a las madres que luchan con progenitores difíciles y viceversa. ¿Por qué no arman una comisión de familia a voluntad? Eso sería más útil”

Cinthia Fernández le hizo un conmovedor pedido a Milei: "Ya es hora"

Por último, la modelo criticó la feria judicial, pidiendo un sistema rotativo de vacaciones: “La justicia no debería parar. Simplifiquen las cosas. Es un sistema que quedó viejo y obsoleto”