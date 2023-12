Cinthia Fernández es una de las personalidades más destacadas y populares de Argentina. En su Instagram tiene más de 6 millones de seguidores que día a día siguen los pasos de la influencer. Tiene su propia marca de trajes de baño y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Marca tendencia con cada foto y video que comparte y deslumbra con cada uno de sus looks. Su actitud audaz y jugada la convierten en una referente en el mundo de la moda.

Cinthia Fernández, harta de la censura de Instagram: "Cuando tenés un traste llamativo..."

La modelo diariamente comparte contenido en traje de baño, ya que tiene su propia marca de mallas. Cinthia Fernández publica su cápsula de microbikinis y también realiza sorteos para sus fans.

La pieza será furor en la próxima temporada. Foto: Instagram

Más de una vez, Cinthia Fernández mostró su indignación con Instagram, ya que varias veces le censuraron sus videos en traje de baño y ahora volvió a pasar. Este hecho provocó el enojo y bronca de la modelo. Muy crispada relató lo sucedido e indicó que no puede entender en qué se basa la red social para tomar esa decisión.

El enojo de Cinthia Fernández tras la censura de Instagram

Cinthia Fernández había compartido con sus seguidores sus nuevos modelos de microbikinis, en donde la podíamos ver luciendo su espectacular cuerpo y figura. La indignación se apoderó de Cinthia cuando se dio cuenta de que Instagram le había censurado los videos.

La modelo habló con sus seguidores a través de un video contando lo que había sucedido: “Hace unos días Instagram me bajó 3 vídeos porque estaba en bikini. Es raro, si tenés un traste llamativo Instagram te censura”

Cinthia Fernández lució una nueva colección de bikinis y revolucionó las redes Foto: Instagram

“No se entiende. Yo vendo mallas, no sé cómo mostrar bien las mallas para que Instagram no me baje los videos” agregó muy enojada al relatar la decisión de Instagram con algunos de sus videos.