El fuerte descargo de Cinthia Fernández luego de que se filtrara el acuerdo que firmó con Matías Defederico

Cinthia Fernández es una de las famosas del país que tiene una interacción fluida con sus millones de seguidores. Desde su perfil comparte como es su vida como madre, tanto los buenos y malos momentos de la maternidad y en especial la lucha por la cuota alimentaria que mantiene con su ex.

La bailarina y el exfutbolista Matías Defederico tuvieron una escandalosa separación hace unos años, y a partir de ahí, la famosa comparte cómo es su lucha para que su ex cumpla con la cuota alimentaria y los régimen de visita con sus tres hijas: las gemelas Charis y Bella y Francesca.

Hace unos días, la famosa mostró su indignación hacia el sistema judicial por la forma en qué se manejan. Debido a que cómo su expareja le quitó el permiso para que pueda viajar al exterior con sus hijas, la autorización le otorga un juez.

Esto lleva a que cada vez que Cinthia quiere viajar debe avisar al juez de familia, y hacer lo mismo una vez que regresa. La situación generó el enojo de la famosa ya que considera una “pérdida de tiempo” y señaló que la Justicia debería agilizar los trámites de otra manera.

Cinthia Fernández reveló el acuerdo que firmó con Matías Defederico por sus hijas

El descargo de Cinthia Fernández luego de que se filtrara el acuerdo con Matías Defederico

En el programa A la Tarde había revelado el acuerdo económico que firmaron Cinthia Fernández y Matías Defederico después de varios años de demandas y enfrentamientos judiciales. Sin embargo, la modelo salió al cruce con el programa ya que señaló que era una cifra errónea y que ese no es el monto que reciben sus hijas.

Por medio de sus historias de Instagram, la famosa hizo un descargo y contó cuál es la verdadera cifra que recibe de su ex por la manutención de sus tres hijas.

La bailarina comentó molesta: “No me va a pasar una cuota mensual de 1250 dólares. Si hubiesen chequeado la información y no inventaran, como hacen todos los días con todos los temas, y si fueran profesionales, se enterarían que los 1250 dólares son anuales. Una vez por año solo me va a pasar 1250 dólares”.

“Lamentablemente este acuerdo se hizo público, andá a saber por qué, por arte de magia, así que nada, estoy aclarando mi posición. Bastante distinto a lo que contaron, ¿no?”, agregó.

“Si hacés el cálculo, 1250 dólares dividido 12 te da que la cuota que es de 55 pasa a 100 mil, pero bueno, es una cuota anual. Una vez al año me llega Papá Noel, no todos los meses, me encantaría, pero bue, estoy contenta igual”, señaló.