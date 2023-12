Cintia Fernández explotó de bronca cuando le preguntaron si sus hijas están teñidas

Cinthia Fernández utilizó sus redes sociales en donde tiene más de 5 millones de fans para responder a las críticas por el color de pelo de sus hijas. La modelo explotó al ver los comentarios de alguno de sus seguidores y no dudó en grabar un video para responderles y terminar con ese tipo de mensajes.

Cintia Fernández explotó cuando le preguntaron si sus hijas están teñidas

La modelo siempre va al frente y no duda en enfrentar las críticas o mensajes poco felices de los usuarios en redes sociales.

Cinthia Fernández compartió en sus redes un video en donde se podía ver que sus hijas la acompañaron a la peluquería y decidieron también hacerse un cambio de look.

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas Charis y Bella con un enorme regalo por su cumpleaños Foto: instagram/cinthia_fernandez

Sus seguidores comenzaron a dejarle cientos de mensajes en su Instagram consultando si sus hijas se habían teñido y criticando esto. Cinthia Fernández se cansó de leer ese tipo de mensajes y explotó e hizo su descargo con un fuerte video.

El descargo de Cinthia Fernández tras las críticas por parte de sus seguidores en Instagram

“Varias cosas quiero decirles, me tienen los huevos llenos preguntando si las nenas se tiñeron. Si yo mostré que se fueron a teñir a la peluquería. Cómprense una vida, decisión de ellas se quisieron teñir. Se hicieron un balayage que no le toca las raíces y con el sol les queda más rubio. Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”, expresó la modelo cansada de recibir críticas por parte de sus seguidores sobre la crianza de sus hijas.

Cinthia Fernández finalizó el video saludando a sus seguidores y contando irónicamente: “Arranque el día tranquila, sin ganas de aguantarme boludos”

Cinthia Fernández junto a sus hijas: Charis, Bella y Francesca / Foto: Instagram Foto: Cinthia Fernández

Muchos fans de la modelo le dejaron miles de likes apoyándola y coincidiendo con su mensaje en el video.