El enojo de Cinthia Fernández luego de que un seguidor le aconsejara tener novio para ser feliz

Cinthia Fernández es una de las famosas que siempre genera repercusiones con lo que hace o dice, es que la influencer no tiene problema en decir lo que piensa y es por eso que varias veces se vio envuelta en algún problema con otras figuras públicas.

La panelista comparte cómo es su rutina y su vida como madre con la comunidad de seguidores que tiene en las redes sociales, en especial en Instagram. Es por eso que todos los días publica sobre su rutina e interactúa con sus seguidores.

El descargo de Cinthia Fernández luego de que le preguntaran por su vida sentimental

Como es común en ella, la famosa abrió la caja de preguntas de las historias para charlar con sus seguidores, pero un mensaje que recibió hizo que se enojara y saliera a aclarar la situación, además de dejar un descargo.

Todo comenzó cuando Cinthia compartió un video y en el fondo se ve que alguien estaba lavando la camioneta en su casa, lo que llevó a que sus seguidores le preguntaran sobre su vida amorosa y si estaba en pareja.

Pero lo que generó el enojo fue que un seguidor le escribió: “Te falta un novio para ser lo más”. A lo que Cinthia respondió sin problemas: “¡Machismo puro! No necesito un pendorcho para ser feliz”.

Esta pregunta se sumó a su enojo ya que le insistían con saber quién le lavaba la camioneta, lo que llevó a que pidiera que se “calmaran” y aclaró quien era la persona. “Lo hizo un muchacho que se encarga de lavar a domicilio. Se llama Gonza, ¡pobre! No metan en quilombos a la gente”, comentó.

Luego, señaló que estaba molesta por los comentarios y expresó: “¡No lo puedo creer, de verdad! No me hagan enojar”. Por lo que Cinthia volvió a resaltar que no está en pareja, y que no necesita de una persona para ser feliz.