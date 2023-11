Cinthia Fernández comparte su vida diaria con sus seguidores en redes sociales, brinda tips para hacer ejercicios y muestra las actividades que realiza con sus hijas y no solo brilla en su vida familiar, sino también en la laboral. La bailarina tiene su propia colección de trajes de baño y se ha convertido en una referente en últimas tendencias de la moda. Su estilo audaz y atrevido la convierten en una persona luchadora que siempre va al frente y muchas veces, por este motivo, recibe fuertes críticas y mensajes poco felices en sus redes.

Cinthia Fernández bailó y dejó una reflexión: "No sé por qué les molesta tanto que muestre el qlo"

La modelo publicó un video en donde se la puede ver de espaldas bailando con un conjunto de ropa interior blanco y una calza transparente. Durante el video, Cinthia Fernández reflexiona sobre las apariencias y las críticas que recibe al mostrar su cuerpo.

“Te crees que por llevar un traje o un vestido elegante o estar tapada, ¿sos mejor persona? ¿Ese disfraz tapa lo que en verdad sos?”, indicó Cinthia Fernández al comienzo de la publicación.

El video tuvo más de 70 mil likes y miles de mensajes apoyando la reflexión de la modelo y también se generó un debate sobre que se decide exponer y que no.

Cinthia Fernández: “No juzques. Criticar habla más de vos que de mí”

La modelo reflexionó en sus redes sociales sobre las críticas y como las personas prestan atención a las apariencias realizando juicios de valor.

Cinthia Fernández bailó y dejó una reflexión: "No sé por qué les molesta tanto que muestre el qlo" Foto: Instagram

Cinthia Fernández, a través de un video en donde baila de espaldas y muestra su cuerpo, llamó a la reflexión: “Las personas no son el disfraz que te pones; sino las acciones que hacen en su vida cotidiana. No conoces a las personas por lo que se ponen, o por lo que ves en televisión, o el disfraz que llevas a cualquier trabajo. No juzgues. Criticar habla más de vos que de mí. Tu crítica no me define. Te define”