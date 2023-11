Cinthia Fernández enamoró con una malla enteriza total black que será furor en verano

Cinthia Fernández siempre está atenta a las últimas tendencias y así lo deja en claro en sus redes sociales. De cara a la próxima temporada de verano, la panelista enamoró con una malla que sin duda será sensación entre jóvenes y adultas.

La modelo y empresaria dejó de lado los trajes de baño de dos piezas y apostó por la comodidad con una enteriza en color negro. En Instagram Stories, la arriesgada Cinthia mostró su figura de espaldas y dejó ver la colaless ultracavada confeccionada en látex negro.

Fernández sumó un beauty look con los ojos maquillados con sombras marrones oscuras y un megadelineado cat eye al que nos tiene acostumbrados. Además, coronó con una buena dosis de máscara de pestañas.

La pieza será furor en la próxima temporada. Foto: Instagram

Cinthia Fernández confesó su nuevo romance

Cinthia Fernández reveló públicamente su nuevo romance, cuatro años después de su separación de Martín Baclini, pero por el momento mantiene el misterio en torno a la identidad de su nueva pareja. Hasta hace poco, la mediática afirmaba su celibato desde la ruptura con Baclini, sin que se conocieran amores ni romances esporádicos.

Ángel de Brito le preguntó a Cinthia: “¿A quién te estás comiendo en Uruguay?”, y ella respondió haciéndose la desentendida: “A nadie. Como fui dos veces seguidas ya empezaron a decir eso”.

A pesar de negar inicialmente cualquier involucramiento amoroso en Uruguay y justificar su visita como asistencia a un casamiento, Fernández fue confrontada con inconsistencias en su relato y finalmente confesó haber tenido encuentros íntimos con alguien. “¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini”, insistió Ángel de Brito y Cinthia Fernández, risueña, le contó: “No, me desoxidé. Saqué la telaraña” e indicó que no sucedió en Uruguay.