La reacción de Cinthia Fernández al enterarse que Matías Defederico se quedó sin licencia: “No pasó el psicotécnico”

Cinthia Fernández y su ex pareja Matías Defederico mantienen una relación muy complicada; tienen en común tres hijas, Bella, Charis y Francesca; por ellas deben seguir en contacto, pero la situación siempre fue muy difícil. Cinthia Fernández en más de una oportunidad debió reclamar por la cuota alimentaria. Ahora un nuevo hecho generó la indignación de la panelista.

Tras conocerse la noticia de que a Matías Defederico no le habían renovado la licencia de conducir por la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas; se reveló más información de lo sucedido y esto provocó el enojo de Cinthia Fernández, ya que al exfutbolista le revocaron la licencia no solo por la deuda económica, sino también por no haber superado con éxito el examen psicotécnico requerido.

Un seguidor de Cinthia Fernández le preguntó por lo sucedido y la modelo fue contundente: “Es un garc... Enterarme así en vivo, siendo que todo este tiempo se cagó de risa en mi cara, porque estaba inhibido y prohibido de renovarla. La tenía vencida y como no la puede renovar por inhibición de alimentos, se hace el vivo”

“No pasó el psicotécnico... inhabilitado hasta el 2037. Por deuda de cuota hasta el 2040... se quedó sin puntos en su licencia de conducir. Sin embargo, nunca dejó de manejar” agregó Cinthia Fernández muy indignada.

Cinthia Fernández defiende con uñas y dientes a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca. En sus redes sociales comparte cada una de las actividades que realiza junto a ellas; en donde se ve el vínculo de amor que mantienen. Uno de los temas que más le preocupan a la modelo es la relación que las pequeñas mantienen con su padre, Matías Defederico.

La modelo tiene una relación tensa con su expareja y padre de sus tres hijas; ya que Matías Defederico no cumple con la cuota alimentaria y se conoció un detalle que enfureció a Cinthia con respecto a la licencia de conducir del exfutbolista, por el hecho de que tiene que ver con la seguridad de sus hijas: “Y encima no pasó el test psicológico y maneja con mis hijas. Además, que anda en un auto con 2 cinturones, porque es un auto de gatero y no de familia. Se ve que no se enteró de que tiene 3 nenas y necesita 3 cinturones”.