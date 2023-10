Cinthia Fernández defiende y protege con uñas y dientes a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, frutos de su relación con el exjugador de fútbol Matías Defederico, el vínculo entre ellos pasó por muchas idas y vueltas, es una relación difícil y complicada en cuánto a la crianza de sus hijas. Cinthia Fernández tuvo que reclamar frente a cámaras por la cuota alimentaria que no recibía por parte de su ex.

La angustia de Cinthia Fernández por el ataque de llanto de su hija, al recibir un comentario muy doloroso en la escuela

La modelo hace todo lo posible para que sus hijas sufran lo menos posible por el vínculo con su padre. Cinthia Fernández contó un episodio que la llenó de angustia, al ir a buscar a sus hijas al colegio, una de ellas salió llorando por un terrible comentario que recibió por parte de una compañerita.

En el programa Bien de Mañana por canal 13, la panelista contó que el episodio se originó luego de que la madre de Matías Defederico mostrara en la TV que en la institución educativa juntaban firmas para echar a las hijas de Cinthia Fernández del colegio. Esto lo escuchó una de las alumnas del colegio y se acercó a la hija de Cinthia Fernández para preguntarle si eso era verdad o mentira. La pregunta desató el llanto de la pequeña frente a esa situación.

La angustia de Cinthia Fernández por el ataque de llanto de su hija, al recibir un comentario muy doloroso en la escuela Foto: Instagram

“Ellas son muy queridas en la escuela. Son como Roberto Carlos, tienen 80 amigos. Ya no me da el presupuesto para los cumpleaños. Mi hija volvió llorando por culpa de esa vieja desagradable. El padre no tiene los huevos de frenarla”, contó muy angustiada Cinthia.

Cinthia Fernández y sus hijas se preparan para Halloween

La modelo sumó un nuevo integrante a la familia, con sus hijas eligieron el nombre y decidieron llamarlo Rogelio, se trata de un maniquí que transformaron en un payaso con cara de pocos amigos, adelantándose a Halloween y a festejar el día de brujas.

Cinthia Fernández y sus hijas vistieron al maniquí Rogelio con una camisa blanca con botones muy grandes de color rojo y un cuello con volados y le sumaron una cara de payaso muy tenebrosa.