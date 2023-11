Cinthia Fernández confesó su nuevo romance: “Me desoxidé”

Cinthia Fernández reveló públicamente su nuevo romance, cuatro años después de su separación de Martín Baclini, pero por el momento mantiene el misterio en torno a la identidad de su nueva pareja. Hasta hace poco, la mediática afirmaba su celibato desde la ruptura con Baclini, sin que se conocieran amores ni romances esporádicos.

La modelo participó del programa LAM, allí los integrantes del programa la interrogaron a cerca de sus viajes recurrentes a Uruguay, en un principio Cinthia Fernández negó tener un vínculo con alguien de aquel país, pero luego de las insistencias por parte de sus compañeros, reveló detalles de esta persona.

Ángel de Brito le preguntó a Cinthia: “¿A quién te estás comiendo en Uruguay?”, y ella respondió haciéndose la desentendida: “A nadie. Como fui dos veces seguidas ya empezaron a decir eso”.

A pesar de negar inicialmente cualquier involucramiento amoroso en Uruguay y justificar su visita como asistencia a un casamiento, Fernández fue confrontada con inconsistencias en su relato y finalmente confesó haber tenido encuentros íntimos con alguien.

“¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini”, insistió Ángel de Brito y Cinthia Fernández, risueña, le contó: “No, me desoxidé. Saqué la telaraña” e indicó que no sucedió en Uruguay.

Sin embargo, Cinthia Fernández dejó en claro que no mantiene una relación sería con nadie y que sigue soltera, manteniendo en secreto la identidad de su acompañante.

El reencuentro entre Cinthia Fernández y Ángel de Brito

La modelo volvió a participar del programa LAM y se mostró emocionada al reencontrarse con el conductor del programa Ángel de Brito, ya que mantienen una relación de amistad de muchos años.

Cinthia Fernández compartió una serie de fotos con el conductor de LAM y las acompañó de una emotiva frase: “Siempre se vuelve al primer amor. Pero LAM es mi único Love. Angelita por siempre. Te amo Ángel de Brito”.