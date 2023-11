El enojo de Cinthia Fernández por el insólito pedido que le hizo Matías Defederico: “Plata”.

Cinthia Fernández protagoniza hace años una de las polémicas más grandes del mundo del espectáculo con la tensa relación que mantiene con Matías Defederico. Quien supo ser uno de sus grandes amores la decepcionó luego de separarse hace más de cinco años y medio. Y es que el exfutbolista argentino y la bailarina tienen problema alrededor de lo que respecta a sus hijas.

Mientras fueron pareja, Cinthia y Matías tuvieron tres hijas, las gemelas Bella y Charis de 10 años y Francesca de 8 años. La cuota alimentaria fue siempre un problema y Fernández se encargó de exponer siempre la deuda que el deportista tenía con sus hijas. Además, de no mantener una relación tan cercana con las pequeñas, la ayuda económica que le envía a Cinthia en poca o nula, según cuenta la bailarina.

Las "stories" de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.

Sin embargo, Fernández siempre intenta buscar la manera de poder arreglar las cosas para quitarse un problema de encima: “Le ofrecí saldar sus deudas poniendo la casa a nombre de las hijas, él no tendría problemas con la licencia de conducir, ni para salir del país, y un montón de cosas por las que hoy casi ni puede vivir porque está acorralado por la Justicia”, dijo en diálogo con el programa A la Barbarossa.

Matías Defederico, enojado con la propuesta de Cinthia no habría aceptado: “Y me dijo ‘¿para que metas un macho como metiste a Martín?’. Baclini, que tenía su departamento, ¡y de hecho pagaba el colegio de mis hijas! Muchas veces le ofrecí la casa para saldar las deudas, ¡pero me está pidiendo plata!”, dijo Fernández.

“La casa está a nombre de él. Pero es un bien ganancial que compramos cuando estábamos casados”, comentó Cinthia y agregó: “Yo hice la casa a nueva para que mis hijas vivan en un lugar lindo, tengo mis posibilidades, pero pierdo por donde la miren”.

“Él ahora me está pidiendo plata”, se indignó y sostuvo: “Es para saldar la saldar su deuda con la casa y que le dé plata, para que se den una idea del cinismo”.