Cinthia Fernández advirtió que Matías Defederico puede ir preso: “Inversiones fraudulentas”

Cinthia Fernández nunca ocultó los problemas que tiene con Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas. La bailarina y el exfutbolista se separaron hace años y Cinthia aún no consigue tener paz en lo que respecta al pago que Defederico debe hacerlo todos los meses. La expareja tiene tres hijas en común, las gemelas Charis y Bella de 10 años y Francesca de 8 años.

Durante la noche del jueves 9 de noviembre, Cinthia estuvo como invitada en #LAM, el programa de espectáculos más exitoso en la actualidad de la televisión argentina. Consultada por el conductor Ángel de Brito, Fernández contó que su expareja podría ir preso y que, después de investigar se dio cuenta que había movimientos de patrimonio un tanto extraños.

Cinthia Fernández sobre la cuota que le pasa Matías Defederico. Foto: Instagram

La furia de Cinthia Fernández con Matías Defederico

“¿Por qué puede ir preso Matías Defederico?”, fue la pregunta del periodista y Cinthia contestó: “Por inversión fraudulenta. Yo vengo hace un año y medio con esto. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información y empiezo a investigar”, dijo y agregó: “Un tipo que te dice ‘no me alcanza para nada, vivo al día’ y después lo ves que construye y vende casas, te da un poco por las pelotas”.

“Hay muchísimas pruebas de pases de cosas a nombre de sus familiares, se fue deshaciendo de su patrimonio para que parezca el de un tipo pobre”, explicó Fernández y aseguró que tiene pruebas de todo: “Con mi abogado descubrimos que fue desviando dinero, patrimonio, departamentos, casas”.

Cuánto paga Cinthia Fernández por la educación de sus hijas. / instagram

Cinthia Fernández y sus hijas.

“Él me pasa 55 mil pesos por las tres nenas hace muchos años, sin contar que en el camino me sacó la obra social de las nenas y no me avisó”, dijo Cinthia, quien indicó que Matías no se hace cargo de sus hijas. “Yo no sé lo que es la custodia compartida, él no les paga nada a mis hijas, la educación, la alimentación y todo se lo pago yo”, indicó Fernández.