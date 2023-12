Cinthia Fernández se hizo un cambio radical de look y lo mostró en Instagram

Cinthia Fernández comparte su vida diaria con sus seguidores en redes sociales, desde actividades laborales hasta tips de belleza o ejercicios. No solo brilla en su vida familiar sino también en la laboral. Tiene su propia colección de trajes de baño y se ha convertido en una referente en últimas tendencias de la moda.

Su estilo audaz y atrevido, la convierten en una persona luchadora que siempre va al frente. Con más de 5 millones de seguidores en Instagram revoluciona las redes con cada publicación que comparte con sus hijas.

Cinthia Fernández Foto: instagram

La modelo publicó diferentes videos y fotos donde se puede ver todo el proceso de cambio que look que hizo en su pelo. No solo ella decidió hacerse un cambio de imagen, sino que también la acompañaron sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

La pieza será furor en la próxima temporada. Foto: Instagram

Cinthia Fernández compartió una seria de fotografías en donde se puede ver su paso por la peluquería. Eligió aclararse las puntas de su pelo con un color más claro, cercano al rubio, y como toque final le sumó ondas al terminado de su look.

Sus hijas también decidieron renovar su imagen. Charis y Bella se cortaron el pelo por arriba de los hombros y eligieron aclararse el tono del cabello. Por otro lado, Francesca optó por no cambiar su color de pelo, pero sí llevar un peinado bien liso y brilloso.

Cinthia Fernández acompañó las fotografías y videos con la siguiente frase: “Cambio de look total. Pero no solo cambié el look yo, las trillos también”. Rápidamente, la publicación cosechó miles de likes por parte de sus seguidores, quienes le dieron muy buenas críticas al cambio de imagen.

Cinthia Fernández renovó su imagen

La modelo se ha convertido en una referente de la moda e icono fashionista. Marca tendencia con sus outfits. Con su carisma audaz y atrevido ha logrado conquistar al corazón del público. Miles de seguidores están atentos a sus últimas publicaciones y se inspiran en ella para armar sus propios looks.

El impactante cambio de look de Cinthia Fernández Foto: instagram

Cinthia Fernández mostró el antes y después de su cambio de peinado. De estilo canchero y sensual, la modelo optó por aclarar las puntas de su pelo a un tono más rubio y ondas marcadas para recibir la temporada de verano.