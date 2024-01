El furioso mensaje de Yanina Latorre contra Luciana Salazar: “No me vas a callar”

Yanina Latorre es una de las figuras públicas más polémicas del espectáculo. Por su carácter fuerte y su personalidad, la famosa no tiene problema de decir lo que piensa sobre otros famosos o de distintas temáticas actuales.

Es conocido el enfrentamiento que tienen hace muchos años la panelista de LAM y Luciana Salazar. Sin embargo, esta vez Yanina volvió a la carga y dejó un fuerte mensaje para la modelo.

No es la primera vez que Salazar y Latorre se enfrenta ya que Luli le denunció en la Justicia y le prohibió a la panelista hablar de su hija Matilda.

Hace unos días, fue Luli quien aclaró en Socios del Espectáculos que está dejando en manos de la Justicia el enfrentamiento que tiene con Yanina Latorre. Además, señaló que son “muchos años de maltrato y hostigamiento” y que “hay una menor en el medio”.

La dura respuesta de Yanina Latorre a la demanda de Luciana Salazar

Luego de que se conociera la denuncia, a pesar de que Yanina confirmó que a ella no llegó nada, arremetió con todo en su cuenta de X (antes Twitter) contra la famosa.

“Me gusta que esta inútil me use para tener prensa. Y me gusta más que me quiera cortar la libertad de expresión. Llévame a la Justicia, Salazar”, escribió Yanina en su cuenta.

La respuesta de Yanina Latorre a la demanda de Luciana Salazar Foto: captura x/yanilator

“Igual seguiré pensando que sos una inútil, que no sé de qué trabajás y que fuiste el polvo más caro en la vida de Redrado. No te tengo miedo. No me vas a callar. Opinar no es delito”, señaló con enojo la esposa de Diego Latorre.

De esta manera, la panelista afirmó que no le llegó ninguna indagatoria, pero que no le tiene miedo a la famosa. Además, volvió a señalar que no sabe de qué trabaja la modelo y madre de Matilda.