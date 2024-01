La dura opinión de Yanina Latorre a una entrevista de Julia Mengolini con Ofelia Fernández: “Infradotadas”

Yanina Latorre es una de las famosas más polémicas de los medios de comunicación ya que siempre se mostró muy sincera y no tiene problemas en decir lo que piensa sobre determinados temas o personas. Lo que en varias ocasiones llevó a que tenga enfrentamientos con otras figuras públicas.

No es la primera vez que la esposa de Diego Latorre se enfrenta a la periodista Julia Mengolini por su postura política. Por lo que volvió a la carga y dejó una polémica opinión luego de ver un video entre la conductora de radio y la militante Ofelia Fernández.

Si bien Yanina se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, pero eso no fue motivo para que no se mantenga activa en las rede sociales y comente lo que pasa, fiel a su estilo. Es que la panelista de LAM no tiene problemas en opinar de política, sociedad o la vida de otros famosos.

Luego del enfrentamiento con Julia Mengolini porque la periodista es militante y defensora del gobierno anterior. Esta vez se sumó al conflicto Ofelia Fernández quien fue la invitada de Mengolini en la radio.

El fuerte comentario de Yanina Latorre sobre Julia Mengolini y Ofelia Fernández

El video que comenzó a circular en X (antes Twitter) se muestra un fragmento de la entrevista en donde las militantes analizaban el gobierno de Alberto Fernández y su responsabilidad en las acciones lo que llevó a que los jóvenes votaran al actual presidente.

“Dos pelotudas sin solución. Que le echan la culpa a Alberto. Pedazos de LAKRAS”, señaló con enojo la famosa. Luego agregó: “Avísenle que los jóvenes eligen a Milei porque lo único que vieron es corrupción y choreo”.

La opinión de Yanina Latorre sobre Julia Mengolini y Ofelia Fernández Foto: gentile

Por último, crítico a las dos militantes por su posición política: “Y a estas dos infradotadas... Pauteras y chorras”.

Hasta el momento ni la periodista ni la exlegisladora salieron a responder a la panelista de LAM por sus dichos.