La tristeza de Yanina Latorre por el robo que sufrió su hija Lola

Yanina Latorre es una de las famosas más polémicas de la televisión argentina, ya que no tiene problemas en decir lo que piensa de determinadas situaciones, lo que llevó a que varias veces tenga problemas con otras figuras públicas. Esta vez la panelista de LAM usó sus redes sociales para contar una interna familiar.

Yanina está en constante interacción con sus seguidores, por lo que les cuenta su cotidianidad y cómo es su vida en familia. La famosa compartió el angustiante momento que vivió su hija y como toda madre se mostró muy preocupada.

La angustia de Yanina Latorre por su hija Lola

La panelista de LAM recurrió a sus historias para contar su preocupación por el momento difícil que pasó su hija Lola que se encuentra de vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Y la famosa está lejos por lo que decidió relatar el robo que sufrió su heredera.

“Estoy con un llamadito a la solidaridad, yo estoy lejos, pero Lolita está de vacaciones en Punta del Este con Felipe, su novio y la familia del novio. Están en José Ignacio, en una casa y les entraron a robar. Lola me pidió que no cuente nada, pero creo que es mejor para que se cuiden, para agradecer a la gente que está ayudando y para ver si lo que los hicieron se arrepienten”, sostuvo la famosa.

La tristeza de Yanina Latorre por su hija Lola Foto: Instagram

“Les entraron a robar por la ventana, se llevaron la computadora de Lola, todo su laburo y lo que hace en la facultad. En esa computadora esta toda su carrera. Le quedan muy pocas materias para recibirse de abogada y todo estaba ahí. Si vos sos el que se la robaste, estás a tiempo de arrepentirte y devolverle las cosas”, agregó.

“Es horrible trabajar todo el año, esforzarse para irse de vacaciones y pasar este momento de mierd*. Lolita de mi corazón, no te preocupes, lo material se recupera, lástima que haya gente que arruine las vacaciones. ¡Qué fin de año del ort*! Que me llame mi hija llorando desesperada que se quiere volver. Y yo estoy amargadísima, porque estoy lejísimos. Ella me pide perdón a mí como si hubiera hecho algo. Y a mí me da pena por todo el esfuerzo que hizo hasta llegar hasta acá”, cerró la panelista de LAM.