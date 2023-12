Yanina Latorre es una de las personalidades más destacadas y populares dentro del ambiente periodístico. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la farándula y genera sensación en redes sociales con cada mensaje picante e irónico que comparte con sus seguidores.

Yanina Latorre sufrió una terrible pérdida que enlutó su Navidad

La periodista en esta ocasión utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores un difícil momento que está viviendo. Entre lágrimas relató la pérdida de “Toto” el perro de la familia. Un caniche Toy de 15 años de edad.

Yanina Latorre sufrió una terrible pérdida que enlutó su Navidad Foto: instagram

Yanina Latorre compartió un video en donde relata como sucedieron los hechos: “Siempre trato estar contenta y para arriba, critico a la gente que llora en sus historias, pero ayer murió Totó, nuestro perrito de 15 años. Fue horrible”

“Diego volvía de trabajar, llegó, abrió la puerta, los perros salieron a recibirlo, y Totito, que estaba viejito, veía menos y que casi no escuchaba… la angustia de perderlo es tremenda. Una que es egoísta dice ‘prefiero perderlo por una enfermedad porque lo vas asumiendo y despidiendo’. Pasó que cuando Totito salió a encontrarse con Diego, pasó un auto, lo pisó y lo mató” detalló entre lágrimas Yanina.

Yanina Latorre le contó a sus seguidores: “No quiero ser dramática, pero por eso estoy desaparecida y triste. Una Navidad de mierda, que igualmente la voy a pasar acá y tratar de pasarla lo mejor posible. No murió de viejito, me lo pisó un auto. Él no se merecía morir así y pasé la peor noche de mi vida”