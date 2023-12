Yanina Latorre se hizo un rejuvenecimiento vaginal y lo que pagó fue una locura: “Es en dólares”

Yanina Latorre es una de las personalidades más populares y mediáticas de la Argentina. Famosa por revelar detalles íntimos de su vida privada, logra captar la atención de los espectadores. Sin lugar a dudas, su actitud y carisma la acercan al público y genera una complicidad única con ellos.

La increíble intervención quirúrgica que se realizó Yanina Latorre: “No me dolió” Foto: Instagram

La panelista no duda en abrir las puertas de su intimidad y contar detalles de su vida cotidiana. En una de sus últimas apariciones públicas reveló un detalle que dejó en shock a todos y llamó mucho la atención.

Yanina Latorre contó que se sometió a una intervención quirúrgica vaginal. Un procedimiento que ya realizaron otras famosas como por ejemplo Jésica Cirio.

La panelista contó que la operación no le dolió: “Esto no es un chivo. Me la hice para prevenir. También existe lo mismo para el hombre, chicos. No se hagan los jóvenes. A partir de los 40 empiezan las disfunciones. No dolió porque te ponen anestesia” y agregó: “Ayer me ardía y estaba molesta porque tenía las gasas. Esto lo hice por mí, es como un rejuvenecimiento de la cara”.

El desorbitante precio que pagó Yanina Latorre por el retoque estético vaginal

Yanina Latorre resalta por su actitud frente a la vida y no importarle revelar detalles íntimos de su vida. La panelista sorprendió a todos cuando contó que se hizo una intervención quirúrgica vaginal. “Y es en dólares”, anunció sobre el precio.

Yanina Latorre cautivó con su look de noche. Foto: Gentileza Instagram.

La mediática reveló que está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar su calidad de vida y contó que el retoque estético le salió ni más ni menos que 700 dólares. Un precio bastante elevado al tener en cuenta la situación económica actual que vive la Argentina.