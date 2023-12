La ex de José “El principito” Sosa fulminó a Camila Homs y le respondió a Yanina Latorre: “Sos una imbécil que miente”

Carolina Alurralde, la ex de José “El principito” Sosa, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, realizó un fuerte descargo sobre la actual pareja del futbolista de Estudiantes de La Plata.

“Yanina Latorre fue dura contra Carolina Alurralde, expareja de José Sosa y, justamente, fue ella la que se contactó conmigo para responderle a la angelita, cuidado porque además en el descargo incluye a Camila Homs”, mencionó el comunicador, antes de presentarle a los oyentes el tremendo descargo de Carolina.

¿Qué dijo Yanina Latorre de la ex de José Sosa?

“Habló de mí en la tele y en la radio diciendo que yo no me hacía cargo de mis hijas, que las abandoné porque tenía problemas mentales y de droga. Sos una imbécil que miente... Lo habrá sacado de esta chica Camila Homs”, indicó, muy enojada, la cantante de City Bell.

Luego, Carolina comentó la razón por la cual se separó de “El principito”: “Además de decir boludeces, que se ocupe de su vida. Yo me separé porque me re mil cagaban, a ella la cagaron vergonzosamente y sigue su vida como si nada. Hablando de locuras, que se fije su locura, que se calle la boca y deje de decir boludeces”.

“Se divorció, hizo un quilombo tremendo de mucha plata”: las fuertes palabras de Carolina sobre Camila Homs

José Sosa y Camila Homs tras la consagración del "Pincharrata" en la Copa Argentina. Foto: Captura

“Nunca tuve problemas con mis hijas y si estuvieron con el padre me parece perfecto. Camila se separó, se divorció, hizo un quilombo tremendo de mucha plata y aparte el padre a los hijos no los ve porque viven en dos países diferentes, que no venga nadie a hablar de mí”, dijo furiosa.

Finalmente, aclaró que lo que más le importa en su vida son sus hijas, fruto del antiguo romance con el 7 del “Pincha”: “Para mí es importante que se sepa que yo estoy con mis hijas y sobre todas las cosas, de última, es una enfermedad; eso que dice y se cura, la otra enfermedad no se cura. Yo dejo ver al padre de mis hijas con ellas y del otro lado no, ahí está mi descargo”.