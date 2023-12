“Faltó seguridad”: un hincha de Estudiantes de La Plata sufrió un robo mientras retiraba las entradas de la final de la Copa Argentina

Con los nervios a flor de piel y la alegría de haber llegado a la instancia final de la Copa Argentina, los hinchas de Estudiantes de La Plata se dirigieron al Estadio Único Diego Armando Maradona a retirar las entradas para el partido, pero, tras la falta de personal policial, algunos pasaron un mal momento.

Luego de haber esperado por horas para obtener su boleto, un fanático se trasladó a su auto, donde, inmediatamente, notó que le habían destrozado la ventanilla del acompañante: “Faltó seguridad, no entiendo como el club no se dio cuenta de eso, me llevaron la mochila con la notebook que uso para trabajar y algunos objetos de valor personales”, indicó la víctima del robo.

Así quedó el auto del hincha de Estudiantes. Foto: Captura

Fecha y horario de la final de la Copa Argentina

Las inolvidables estrellas del Pincha hoy juegan su último partido. Foto: Captura

A 13 años del último festejo, el Pincha enfrentará esta noche a Defensa y Justicia a las 21:10 en Lanús, donde se verá jugar por última vez a las máximas figuras del equipo: Mariano Andújar y Mauro Boselli.

“Cuando pasas a este tipo de instancias te das cuenta que estás para pelearla en serio y ahora queda mentalizarse en este último partido sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival que es muy complicado y que tienen las mismas ganas que nosotros de ganarlo”, mencionó Boselli, uno de los históricos goleadores de Estudiantes.

Finalmente, el arquero más querido por los hinchas del club habló sobre sus sentimientos tras haber alcanzado llegar a la final: “Tengo felicidad y orgullo. También agradecimiento hacia mis compañeros. Estoy a la puerta del retiro y poder jugar una final en este club que tanto quiero es único. Me hace emocionar”.