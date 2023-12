Femicidio en La Plata: Un joven empujó a su novia de 15 años por el balcón tras una discusión

Un nuevo femicidio conmocionó a la ciudad de La Plata cuando a últimas horas de este miércoles un joven de 24 años atacó a su novia de 15, hasta arrojarla por un balcón de un edificio abandonado. Los menores que estaban presentes en el momento del crimen afirmaron que la pareja había tenido una discusión previamente.

Cómo sucedieron los hechos

El episodio ocurrió alrededor de las 21.30 cuando un llamado al 911 alertó que una menor se había caído del balcón de un edificio ubicado en las calles 22 y 24, y que se encontraba tumbada en el piso, según lo que reveló Infocielo. La víctima fue identificada como Jazmín Morena D’Alessandro.

Los vecinos afirmaron que el edificio donde ocurrió el crimen está abandonado. Foto: Infocielo

Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con cuatro menores de edad quienes presenciaron el crimen y detallaron lo que había ocurrido: “El agresor comenzó una discusión con la joven a raíz de una supuesta infidelidad”, según accedió EL DIA. Y agregaron que “se encontraban reunidos en el primer piso del edificio junto a la femenina que estaba desvanecida”.

“La discusión pasó a mayores y lograron ver cómo él mismo (el novio) la golpeó para después empujarla desde el balcón”, declararon los menores. Minutos después del crimen, el agresor, identificado como Daniel Alberto Sasiain, intentó “ocultarse”.

Cuatro menores de edad estuvieron presentes cuando ocurrió el crimen. Foto: Minuto Uno

“El agresor se encontraba a metros del edificio intentando pasar desapercibido y brindando, en primera instancia, datos falsos sobre el hecho, como así también de su identidad”, aseguraron los voceros. Según declaraciones de vecinos sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, indicaron que “está abandonado hace mucho y siempre se mete gente, tiran piedras y hacen lío”.

En qué estado se encuentra la causa

A pesar de los datos erróneos que brindó el agresor, logró ser identificado y fue detenido en la comisaría Cuarta de la ciudad. El hecho fue caratulado como femicidio, y tomó intervención el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, los peritos de la Policía Científica, y la UFI N° 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki. Por otro lado, se espera el informe de la autopsia del cuerpo de la menor para indagar al presunto asesino.

La relación de los jóvenes

Teniendo en cuenta las redes sociales de la víctima, empezaron a salir el 19 de abril de este año: “Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces, te amo. Nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida. Nosotros si somos real hasta la muerte. Te quiero una banda, espero tenerte para toda la vida. Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo hoy, mañana y siempre, para siempre”, había publicado la menor.

La pareja comenzó a salir desde abril. Foto: Redes sociales

Sin embargo, hace menos de una semana, el agresor compartió una foto de él frente a un espejo con una descripción que supone una ruptura: “Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal”.