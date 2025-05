Cami Homs enfrentó la ola polar y levantó la temperatura con un desafiante look de invierno

Cami Homs se volvió sin dudas una referente indiscutida del mundo fashion. Su estilo, siempre a la vanguardia de las tendencias, marca la diferencia y la distingue del resto. Pero más allá de su carrera en las pasarelas, también brilla con fuerza en las redes sociales, donde reúne una comunidad de seguidores que crece día a día. Desde allí, comparte no solo sus looks más impactantes, sino también momentos de su vida cotidiana, colaboraciones con marcas y reflexiones personales, lo que la convierte en una influencer con gran llegada.

La famosa marca tendencia en las redes sociales.

En esta oportunidad, y para hacerle frente a las bajas temperaturas que se empezaron a setnir fuerte en los últimos días, Cami compartió un look que se llevó todas las miradas, ideal para esta época fría. La modelo eligió una campera puffer bien abrigada en color verde musgo, a la que acompaño con un short negro. Para no dejar pasar el frío, optó por medias largas también en color negro que le dieron el toque sexy al look.

El look invernal de Cami Homs

“Fall winter”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios de sus seguidores.

Esto es lo que predijo Pitty La Numeróloga sobre Cami Homs y el “Principito” Sosa

Pitty la Numeróloga sorprendió con una contundente predicción sobre el rumbo que podría tomar la relación entre la modelo y el futbolista. “Cami tiene posibilidades de embarazo”, disparó sin rodeos, generando asombro entre las panelistas y el público del programa.

Fue por eso que, luego del vaticinio de Pitty en LAM, los panelistas aprovecharon para consultarle también sobre el futuro de otra pareja muy mediática: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en medio de los rumores de una posible reconciliación. “Para Tini y De Paul hay nuevos reencuentros. Puede haber una vueltita. Pero no sé si es una pareja definitiva. Ellos tienen un encuentro”, lanzó la numeróloga, dejando abierta la puerta a un nuevo capítulo entre la cantante y el futbolista.

Cami Homs con el Principito Sosa, enamorados en las redes (Foto: Instagram de Cami Homs)

Antes de finalizar su participación en el programa, Pitty dejó una última revelación que sorprendió a todos los presentes en el estudio. Con su característico tono enigmático, lanzó una advertencia general sobre lo que se avecina en el mundo del espectáculo: “En las parejas del ambiente van a haber muchos cambios”, sentenció, dejando en el aire una sensación de intriga e incertidumbre sobre lo que podría suceder en los próximos meses.