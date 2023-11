El romántico ida y vuelta entre Camila Homs y José Sosa: “Sos arte”

Camila Homs y José Sosa ya no ocultan su amor, en cambio, lo gritan a los cuatro vientos y un intercambio de mensajes en sus redes sociales da cuenta de eso. La ex pareja de Rodrigo De Paul tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte a diario contenido con sus fanáticos que esperan atentos cada nuevo posteo.

Sin embargo, los internautas no son los únicos que están a la espera de una nueva publicación, sino que el futbolista José Sosa, el novio de Cami, deja en claro cuán enamorado está de la modelo. Esta vez, se atrevió a dejarle un dulce comentario en una publicación de la red social de Meta y no pasó desapercibido.

La foto de Camila que enamoró a José. Foto: Instagram

Se trata de una imagen de Camila en el que se la ve en primer plano, mostrando su belleza a tope con un espectacular maquillaje de noche y un peinado recogido. “El arte”, había escrito la modelo en la descripción. “Vos sos arte”, retrucó el futbolista de Estudiantes de La Plata. “Vos sos todo lo que quiero”, remató Homs con un corazón.

El romántico ida y vuelta entre Camila y José. Foto: Instagram

La historia de amor entre Camila Homs y José Sosa

Tras una escandalosa separación de Rodrigo de Paul, el futbolista de la Selección Argentina, Camila Homs tuvo que tomarse un descanso para recomponer su corazón roto. Si bien había sido vinculadas con algunos hombres, la modelo finalmente confirmó su relación con el futbolista José Sosa en junio de este año con una foto de un fogoso beso.

La imagen con la que Camila confirmó su noviazgo. Foto: Instagram

Fue en marzo del 2023 cuando Homs fue vista a los besos con un hombre en un boliche. “Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, contó en una entrevista en aquel momento, sin dar muchos detalles. Tras la foto junto a su novio, Homs puso fin al misterio y las demostraciones de amor en redes fueron cada vez más.

Las tiernas fotos de la modelo y el futbolista. Foto: Instagram

Camila y José a los besos. Foto: Instagram

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada” sostuvo sobre los inicios de su relación y agregó: “Está todo viento en popa, nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”.

La pareja estuvo en un casamiento semanas atrás. Foto: Instagram

En agosto, Camila compartió dos imágenes en su feed y escribió: “Afortunada por tenerte”. Por su parte, Sosa compartió una serie de fotos algunas semanas atrás cuando fue junto a la participante del Bailando 2023 a un casamiento. “Que mujer sos por Dios”, escribió el deportista.