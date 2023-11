Bailando 2023: Cami Homs renunció y ya tendría un reemplazo

Camila Homs es una de las figuras del momento, no solo por su exitoso camino hacia el modelaje y como embajadora de importantes marcas, sino que este año participó en el Bailando 2023, donde mostró todo su carisma y simpatía frente a las cámaras.

Sin embargo, Yanina Latorre anunció en LAM que la modelo había renunciado al programa de Marcelo Tinelli. La decisión fue tomada luego del fuerte enfrentamiento que mantuvo la expareja de Rodrigo De Paul con la bailarina e influencer Martu Morales.

El cruce se dio cuando la modelo llamó a Morales como “la bailarina de...” lo que generó el enojo de la bailarina y arremetió contra Homs diciéndole que ella era conocida por todos por ser “la ex de Rodrigo De Paul”. Esas palabras fueron el detonante para que la modelo mandara su renuncia.

Yanina Latorre anunció los motivos de la renuncia y reveló quien sería la nueva famosa que ocupe el lugar de la modelo. “La señora no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’. No es un insulto, no es un maltrato. Aparte, Camila, por más que le duela, y le moleste, y no es en detrimento, no es subestimarla, todos la empezamos a mirar y a seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y él empezó a salir con Tini Stoessel, y ella lo reaprovechó”, sostuvo la panelista de LAM.

Cami Homs habría renunciado al Bailando 2023 Foto: instagram/ca

Quién sería el reemplazo de Cami Homs en el Bailando 2023

Se conoció la noticia de que el representante de la modelo habló con la producción del programa para aclarar que ella “no se sintió cómoda” con lo sucedido en la pista. Sin embargo, se filtró la noticia de que ya tendrían un reemplazo para ella y es Mónica Farro, la última eliminada del certamen de baile.