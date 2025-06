Cami Homs mostró su intensa rutina de entrenamiento y conquistó a sus seguidores en calzas y top

Cami Homs es sin dudas una referente del mundo fashion, con un estilo que marca tendencia y la distingue en cada aparición. Más allá de su paso por las pasarelas, también se destaca en redes sociales, donde su comunidad no para de crecer. Allí comparte mucho más que outfits: muestra su día a día, colabora con marcas y abre la puerta a reflexiones personales, construyendo así un vínculo auténtico con sus seguidores y afianzándose como una influencer con gran poder de conexión.

En esta oportunidad, Cami no dudó en compartir con sus fanáticos un video en el que se puede ver su intenso entrenamiento. Con una calza y un top al cuerpo en color chocolate, la modelo dejó ver su costado más fitness.

El desgarrador relato de Cami Homs sobre su maternidad y relación con Rodrigo de Paul

Recientemente, en un diálogo íntimo, Camila habló de la maternidad, de sus emociones más profundas y del rol que le toca asumir en la crianza diaria de sus pequeños. Sus palabras, cargadas de sinceridad, no tardaron en generar repercusión. Homs comenzó recordando los momentos más especiales que vivió al convertirse en mamá. “Me encanta revivir el momento que me apoyan a cada uno y ves esa carita toda sucia, porque está recién salido de tu panza. Escuchar el primer llanto, ¡esa conexión es mágica!”, expresó emocionada.

Además, Camila señaló la diferencia que siente entre la experiencia materna y la paterna: “Los hombres, la verdad, no sé si lo van a poder sentir en algún momento de sus vidas. Yo creo que no, porque esa conexión madre-hijo solo la viven las madres… Por algo los tenemos en el vientre durante nueve meses”.

El momento más conmovedor de la charla llegó cuando se refirió a los actos escolares de sus hijos. Allí, Homs no pudo evitar quebrarse. “En los actos del cole, están todos los niños con su mamá y su papá… y en su caso siempre es mamá la que está. No digo que el padre no sea presente; al contrario, está re-presente. Pero por cosas circunstanciales la que siempre puede estar soy yo sola. Y a veces los chicos me han preguntado. Y, nada… es duro”, confesó entre lágrimas.