La polémica frase de Yanina Latorre tras la condena a Cristina Kirchner: “Me encantaría verla en un...”.

El martes 10 de junio de 2025 quedará marcado como un día histórico en la política argentina. La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena a seis años de prisión en su contra, así como su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia está vinculada a la causa conocida como “Vialidad”, en la que se la halló culpable por administración fraudulenta durante su gestión como presidenta de la Nación.

La expresidenta Cristina Fernández reacciona mientras habla con sus partidarios después de que la Corte Suprema de Argentina confirmó su condena por corrupción, afuera de la sede del Partido Peronista en Buenos Aires, Argentina, el martes 10 de junio de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La noticia generó un fuerte impacto en el escenario político y social del país. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, y una de las más resonantes fue la de Yanina Latorre. La panelista de espectáculos, conocida por no guardarse nada y opinar sin filtros sobre la actualidad, expresó abiertamente su satisfacción con el fallo judicial.

El contundente mensaje de Yanina Latorre sobre la condena a Cristina Kirchner

Yanina Latorre no tardó en manifestarse tras conocerse la condena contra Cristina Kirchner y, como es habitual en ella, habló sin rodeos. En medio del revuelo político y mediático, la panelista apuntó contra quienes defienden a la ex mandataria y lanzó una frase contundente: “Los boludos como (Diego) Brancatelli van a pedir que salga la gente a la calle a quejarse y hay otros que van a salir a festejar”, expresó al comenzar su descargo.

Y lejos de suavizar su postura, Yanina continuó con una mirada contundente sobre el escenario político actual. “Es un día histórico. Una ex presidenta como Cristina que se creía la reina del poder y pensaba que iba a estar *in eternum (...) Seis años condenada, totalmente ratificada y va a ir un año y medio a prisión efectiva”, aseguró con firmeza.

Yanina Latorre le respondió a China Suárez tras su cruce en redes (Captura de pantalla)

La panelista de LAM también hizo foco en el futuro inmediato de la ex mandataria y las condiciones en las que podría cumplir su pena. “Después se verá si pide o no, la condicional. Me encantaría verla en un penal, no es lo mismo estar en la cárcel que estar cómodo en tu casa con la empleada doméstica, la cocinera y todo lo que afanó. Va a vivir de la guita que afanó y con todas las comodidades”, sentenció.

Finalmente, Latorre remarcó la diferencia entre prisión domiciliaria y una condena en un establecimiento penitenciario: “Preso es estar preso”, concluyó.