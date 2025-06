Mientras Wanda Nara disfrutaba del sol europeo en un yate frente a las costas de Ibiza, en la Argentina las redes ardían. No por la ola polar, sino por unas fotos que se filtraron sin edición ni filtros, donde se la ve en bikini, relajada y natural. Las imágenes, captadas por un paparazzi, muestran a la empresaria como es: una mujer de 38 años, madre de cinco hijos y sin pretensiones de perfección.

Lejos de esconderse, Wanda posó sin preocuparse por las miradas ajenas. Pero la viralización de las fotos desató comentarios de todo tipo y, como era de esperarse, el tema se coló en la televisión.

Wanda Nara, a puro lujo desde Ibiza

La opinión de Yanina Latorre sobre las imágenes de Wanda Nara en un yate en Ibiza

En Sálvense quien pueda, Yanina Latorre no esquivó la polémica y lanzó su análisis sin vueltas. “Se viralizaron fotos de Wanda de una paparazzi que la encontró en Ibiza. Esta, para mí, no es Wanda”, dijo al ver la primera imagen donde se la ve subiendo una escalera. “La vemos en notas, la vemos en móviles, y para mí no es”.

Luego, con otra toma más frontal, bajó un poco el tono. “Esta es más Wanda. Digo, acá qué ves: un poquito de pancita, por ahí una cintura que no es perfecta, algún que otro grano. No sé cómo decirlo sin ser agresiva… Hay gente que está mucho más gordita que Wanda. Y qué mensaje es criticar a Wanda por cómo está. La señora que es más gordita, ¿qué piensa?”.

Las fotos de Wanda que causaron polémica.

Pero su declaración más fuerte llegó al comparar las críticas que recibió Wanda con situaciones similares que vivieron otras figuras. “Hace poco a Pampita, que es un palo de flaquita, le sacaron una foto de abajo al sol y tenía las piernas llenas de pozos. A mí me molesta que me saquen fotos de abajo en la playa. Celulitis y pozos tenemos todas”.

Wanda Nara, a puro relax en Ibiza

Y cerró con una reflexión contundente sobre los filtros en redes: “¿Quiénes somos nosotros para juzgarla por cómo se muestra en Instagram? Si se quiere rebanar medio cuerpo, que lo haga. A mí me gusta que la gente me vea como soy, pero ella que haga lo que quiera”.