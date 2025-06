¿Se viene el reality de Wanda Nara? Todo lo que se sabe sobre “Los Nara”

Las hermanas Nara vuelven a ser noticia y esta vez por un motivo que podría cambiar el rumbo de sus carreras en televisión. Un simple video en Instagram encendió las especulaciones sobre un nuevo proyecto que tendría como protagonistas a Wanda y Zaira Nara, en un formato muy similar al de Keeping Up with the Kardashians.

Todo comenzó con una historia que subió Zaira a su cuenta oficial. En el video, se la ve compartiendo un momento íntimo con su sobrina Isabella, la hija menor de Wanda. Pero lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue lo que dijo la pequeña.

Zaira y Wanda son la dupla más explosiva.

¿Se viene el reality de las hermanas Nara?

Con total naturalidad, Isabella lanzó: “Mami quiere hacer Los Naras, como esa de Marcelo”, en referencia a Los Tinellis, el reality de Marcelo Tinelli que muestra la vida del conductor y su familia en Amazon Prime Video. La frase no tardó en viralizarse. Rápidamente, en redes comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que las hermanas Nara estén preparando su propio reality show.

Aunque ni Wanda ni Zaira confirmaron oficialmente el proyecto, el comentario de Isabella dejó entrever que la idea está sobre la mesa. Y con el historial mediático de la familia, no sería extraño que una plataforma de streaming apueste por un formato de este tipo.

En abril, habían contado algo de este tema en Intrusos: “Será un reality de su vida actual, al estilo de las Kardashian. Le interesa mostrar su vida de millonaria. Va a mostrar parte de su vida del pasado, pero hará foco en los momentos importantes, como sus casamientos con Maxi López y Mauro Icardi”.

Zaira Nara cocinó en Masterchef junto a Wanda y se enojó con el jurado por la devolución

El mundo del espectáculo local ya se ilusiona con la posibilidad de un Los Naras. El potencial es claro: entre romances, viajes, negocios millonarios y una familia siempre en el centro de la escena, el material no faltaría.

Las hermanas Nara asistieron a la fiesta 'Bresh' y deslumbraron con sus imponentes outfits / Foto: Instagram

Además, Wanda viene demostrando en sus redes su capacidad para generar contenido viral. Y Zaira, con su perfil más relajado pero igual de popular, aportaría el equilibrio justo para un show que mezcle glamour, vida cotidiana y momentos familiares.