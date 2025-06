Preocupación por la salud de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi: Por qué debió ser asistida por los médicos en el colegio

La conmoción y tristeza invaden el mundo del espectáculo nacional tras un nuevo episodio de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas Francesca e Isabella. En el programa Intrusos se abordó lo ocurrido con una de las pequeñas.

El conflicto surgió cuando el futbolista del Galatasaray intentó retirar a las niñas del colegio y no le fue permitido. Quien brindó todos los detalles fue Andrés Nara, padre de Wanda y encargado del cuidado de las niñas.

Qué le pasó a la hija más chica de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ayer el padre intentó retirar a las chicas del colegio. Te sorprende cada cosa… Yo estuve con las nenas charlando. Isi llegó muy angustiada. Tanto así que llamamos al médico para que la asistiera y la viera. Tenía tos nerviosa, estaba muy mal", relató.

“No quiero hablar mal del padre porque sigue siendo su papá, pero él les dijo ‘vamos, vamos, nos vamos a Turquía’. Ese fue el detonante para las nenas. ¿Sabés cómo reaccionaron?“, agregó Andrés Nara con gran consternación en el mundo del espectáculo.

El futbolista podrá volver a ver a Isabella y Francesca por disposición de la Justicia.

En ese momento, Adrián Pallares intervino: “Una de tus nietas te dijo que el padre se la lleva a Turquía y eso, supongo, a cualquier niño le genera miedo, es alejarse de su mamá, aunque del otro lado esté el papá”.

“Este muchacho no es coherente, y toda la empatía que uno podría tener con alguien, nunca va a aparecer con él porque no tiene ni empatía ni coherencia. El juez le indicó que debía estar con las nenas sin la China Suárez y él organizó una fiesta con inflables. Las nenas no quieren estar con su novia. Ahora mismo, él tiene que hacer un espacio para estar con las nenas y darles prioridad. Ellas no quieren más personajes en medio. Incluso el juez lo dijo”, concluyó Andrés.