Al borde de la censura, Wanda Nara presumió sus días en Ibiza con una microbikini y mucho mar

Wanda Nara es sin dudas una de las figuras más potentes del mundo del espectáculo y las redes. Para muchos, no hay dudas: es la reina de la farándula. Con una vida llena de viajes, proyectos, posteos filosos y momentos familiares, logró construir una comunidad fiel que no se pierde ni un paso suyo. Sabe perfectamente cómo captar la atención y encender las redes… y su última publicación fue una nueva prueba de eso.

La empresaria aprovechó sus recientes vacaciones en Ibiza para compartir con sus seguidores algunas fotos de sus días de paseos y relax. En algunas de las imágenes se la puede ver disfrutando del mar con una microbikini bicolor en blanco y negro, así como también eligió otras en las que posa relajada con el mar de fondo con un vestido strapless con estampado de flores.

"Otro año más en mi isla favorita, nos vemos pronto Ibiza“, escribió la mediática en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios por parte de sus fanáticos.

Wanda Nara habló sin filtros de Mauro Icardi y la China Suárez tras el problema con sus hijas

Wanda Nara habló con Infama y apuntó sin filtros contra su ex: “No, yo lo solté no solo a toda esta situación, sino a él, porque decidí separarnos”. “Cuando decidí separarme, recibí un montón de amenazas, que por la decisión que estaba tomando iba a sufrir las consecuencias que estoy sufriendo, entonces me lo tomo como me lo tengo que tomar”, comentó la famosa sobre la actitud de Mauro.

En cuanto al futuro casamiento entre su ex y la China Suárez, la mediática expresó: “Se va a casar, pero primero nos tenemos que divorciar”.

En referencia al video que se filtró de ella con Leandro Paredes en una pileta, Wanda aclaró: “Es de cuando yo vivía en París, no fue ningún hallazgo. Es parte de la manipulación y la violencia que se está ejerciendo contra mí”.

“Que ella haga su vida. Acá el responsable es él”, apuntó contra Icardi. “Él tiene que hacer un tratamiento psicológico para poder revincularse con sus hijas, no lo digo yo, lo dice la Justicia”, señaló la famosa.