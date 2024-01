Zaira Nara apuntó contra Yanina Latorre luego de que revelara cuánto cobraba: “¿por qué no contás cuál es tu sueldo?”

Zaira Nara es una de las modelos más conocidas del país, con una extensa trayectoria en las pasarelas, y en los medios de comunicación. Como embajadora de una prestigiosa marca, la famosa estaba presente en el streaming del Bailando 2023.

Sin embargo, hace unos meses se fue del programa por un polémico comentario que le dijo Coti Romero, una de las participantes. Luego la correntina se arrepintió y pidió disculpas.

En el nuevo ciclo de streaming del verano que integran Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu y Lola Latorre salió al aire Yanina para felicitar a su hija y se mostró buena onda con todos los participantes del programa.

El descargo de Zaira Nara tras su renuncia al Bailando 2023

Luego de que cortó la llamada telefónica, la hermana de Wanda Nara confesó que fue lo que le molestó cuando renunció del Bailando 2023. Primero le pidió disculpas a Lola Latorre porque iba a hablar de su mamá.

La modelo expresó: “En la radio, Yanina dijo que yo cobraba en dólares. Yo jamás cobré en dólares estando en Argentina. La verdad me molestó mucho porque daba lugar a que la gente opine. Yo no cobraba en dólares”.

El descargo de Zaira Nara tras su renuncia al Bailando 2023 Foto: captura

“Era un contrato en pesos con una marca de Argentina y ni siquiera la cifra que ella estaba pasando, pasada a pesos, era lo que yo cobraba. Obviamente me va bien y cobro bien y tengo muy buenos contratos, pero tampoco para ventilar cuánto cobra cada uno”, agregó.

En referencia a Yanina, comentó: “Yo no tenía ganas de pelearla ni de discutirle, pero en ese momento dije: ‘¿Por qué no dice cuánto cobra ella? ¿Por qué no dice cuánto cobra Marcelo Tinelli?’. Me molestó porque se estaba metiendo conmigo porque yo no voy a salir a responder. Yani, a vos te va muy bien… ¿por qué no contás cuál es tu sueldo?”.

Además, añadió: “También me molestó porque sacaba de foco el por qué yo me iba de ese lugar. Yo me había ido porque me había parecido una falta de respeto lo de Coti y Charlotte, ni siquiera me había parecido grave lo de ellas porque entiendo que todas estaban buscando el conflicto, algo para que se vuelva viral. Yo lo entiendo, todos trabajamos en los medios y entendemos cómo es ese tipo de cosas”.

“A mí me pareció una falta de respeto de parte de todo el equipo que nadie la frene. Ahí nadie reaccionó. Yo no tengo necesidad… Yo estaba representando a una marca de la cual soy embajadora desde hace mil años, llamé al dueño y le dije que me tenía que bajar de ese proyecto, que no me identificaba, no me representaba. La verdad, tengo que cuidar mi imagen”, sostuvo la modelo.