¿Acierto o desacierto? Zaira Nara apareció con un vestido con transparencias y generó polémica.

Zaira Nara se ha transformado en un verdadero icono fashionista, tanto así que es una de las figuras públicas que más seguidores en redes sociales, con más de 6 millones de fans. Cada imagen o video que comparte logran tener un gran alcance. Los diseñadores más exclusivos la buscan como cara de sus marcas. La modelo marca tendencia y siempre está un paso adelante con los últimos gritos de la moda.

La modelo asistió a los premios Martin Fierro en Miami y optó por un look algo polémico, ya que sus seguidores consideraron que mostraba demasiado.

Zaira Nara posó con un vestido transparente con brillos sin mangas y muy ajustado al cuerpo, lo lució sin corpiño; solo con bombacha, el tipo de tela de la prenda dejo ver todo al descubierto y en redes sociales le llovieron las críticas.

Combinó el look con una pequeña cartera en tono rosado, zapatos de taco alto y tiras y para el peinado eligió llevar el pelo suelto, lacio; sin ondas. Para el maquillaje optó por tonos nude y como accesorios llevó aros y pulseras en color dorado.

Los seguidores en redes sociales le dieron su opinión acerca del look y las críticas no fueron nada buenas: “Tan hermosa. No había necesidad de ese vestido... Muy vulgar... Le saca su finura”, “La verdad que sos muy fina y elegante, ¿pero no es demasiado tanta transparencia?”, y “No es necesario mostrar tanto. Muy vulgar”, fueron los mensajes que le dejaron sus fans en su Instagram; desaprobando el vestido.