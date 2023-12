Pampita le confesó en vivo a Zaira Nara que compartieron más de un novio: “No sabe nadie”

Pampita y Zaira Nara se convirtieron en las modelos más reconocidas en el mundo de las pasarelas argentinas e internacionales. Si bien Ardohain le lleva 10 años de diferencia a Nara, son contemporáneas de la moda y, sin dudas, se convirtieron en referentes desde que sus nombres comenzaron a hacerse cada vez más relevantes.

En las últimas horas, se supo que tanto Carolina como Zaira compartieron diferentes novios. Unos, de público conocimiento, pero otros no. Esta vez, las modelos hablaron con Ángel de Brito para su programa LAM (América TV) y protagonizaron un divertido momento que hizo que se rieran a carcajadas.

Pampita soltó un nombre de un ex en común con Zaira y la sorprendió.

Pampita y Zaira Nara se enteraron en vivo que compartieron novios

Pampita y Zaira Nara se llevaron una sorpresa en vivo al descubrir que compartieron más que un camarín en el pasado. La charla tomó un giro inesperado cuando Zaira recordó aquellos tiempos: “¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?”. Pampita, asintiendo, agregó un detalle particular: “Estabas vestida de novia ese día”.

Zaira Nara y Pico Mónaco estuvieron en pareja hace más de 10 años.

La confesión tomó un rumbo inesperado cuando Zaira recordó que en esa época estaba de novia con Juan Pico Mónaco, ex pareja de Pampita en otro momento de sus vidas. “Porque yo volvía de no haberme casado y estaba de novia con tu ex...”, reveló Zaira con una sonrisa pícara. Pampita, sin perder el buen humor, respondió: “Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste”.

Pampita y Pico Mónaco estuvieron juntos entre 2016 y 2018.

La charla continuó con risas cómplices y menciones a otros novios compartidos. La esposa de Roberto García Moritán, en tono juguetón, mencionó un ex desconocido hasta ese momento, causando sorpresa en la hermana de Wanda: “Me acabo de enterar que no fue el único novio que compartimos”. La curiosidad creció en el aire cuando Zaira expresó su deseo de que los vínculos amorosos no se queden solo en el ambiente mediático, aunque ambas reconocieron lo complicado que resulta.

Ángel de Brito, aprovechando el ambiente distendido, quiso profundizar en la conexión amorosa entre las dos y lanzó la pregunta clave: “¿Es el único que compartieron en la rotación?”. La respuesta, al unísono, fue un rotundo “no”. Pampita añadió: “No, algunos más”, y Zaira, sorprendida, exclamó: “Ahora me acabo de enterar que no”.

Zaira Nara y Pampita en el evento de Carolina Herrera en el Teatro Colón

La charla concluyó con reflexiones sobre la dificultad de mantener secretos en el ámbito de la farándula y la inevitabilidad de cruzarse con parejas en eventos y boliches. Las risas y complicidad entre Pampita y Zaira dejaron claro que, a pesar de los vínculos compartidos, su amistad y buen humor prevalecen.