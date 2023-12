Zaira Nara impone tendencia con un look clave para el verano

Zaira Nara siempre tuvo un estilo bien fino, clásico y elegante. Sin embargo, en los últimos años cambió rotundamente su forma de vestir y hoy se la juega por un mezcla de estilos que termina formando un tono propio.

Ahora, Zaira se anima a las prendas bien oversize pero también a mucho escote, brillo y encaje. La hermana de Wanda tiene una forma de vestir más bien juvenil, aunque sus seguidores la critican en redes sociales por haber abandonado sus orígenes en la moda.

Recientemente, Nara posó desde Miami con un look que dio que hablar y que sin duda será furor en la próxima temporada de verano.

El look de la modelo y conductora desde Miami. Foto: Instagram

El look de Zaira Nara en Miami

Lo que más llamó la atención es que Zaira apostó por una bermuda ancha bien oversize, a tal punto que desde lejos no se distingue la diferencia entre dicho pantalón y una pollera. Se caracterizó por ser de un azul oscuro con partes más claras, apuntando al celeste.

En los pies, vistió unas sandalias cómodas con dos tiras marrones y poca plataforma, y sumó una minibag marrón con cadenas doradas. En la parte superior, Zaira usó un top tipo bandó con corpiño triangular amplio y una tira ajustable a la parte de adelante, dando la sensación de tener dos prendas en lugar de una.

Debido al calor de Miami, Zaira Nara se recogió el pelo en un rodete y lo coronó con un gancho sin dejar ningún mechón de cabello suelto al azar.

Por su look, recibió comentarios de todo tipo: “Hermosa Zaira, pero esa moda no la entiendo”, “yo me pongo esa ropa y soy un cartonero”, “si me llego a poner eso, soy una linyera”, “le queda re lindo”, “es el short de mi hermano”, “la pollera bermuda es un espanto”, “es un trapo, pero te queda fenomenal”, “ella es muy linda, pero la ropa es espantosa”.