Pampita y la China Suárez se encontraron en los premios Martín Fierro Latino y sus looks dieron de qué hablar

Se llevó a cabo la primera edición de los Martín Fierro Latino en Miami con la conducción de Pampita y el Pollo Álvarez en el que se reconoce y premia a las producciones más destacadas y vistas de Latinoamérica. Entre los invitados de lujo, la China Suárez llamó la atención por su look y por coincidir en un evento con la modelo con quien comparte un vínculo familiar a través de sus hijos.

Varios famosos asistieron al evento y deslumbraron en la alfombra roja con todo el glamour que un evento así requiere. Figuras como Susana Giménez, La China Suárez, Zaira Nara, Marcelo Polino, el Puma Rodríguez, entre otras estrellas argentinas.

Luis Ventura

El look de Pampita y la China Suárez en la alfombra roja

Pampita fue una de las protagonistas de la noche, ya que en su rol de conductora debía resaltar entre todos los demás. La modelo lució un vestido de color champagne con detalles bordados en dorado. Tenía un escote corazón con la terminación de un moño al frente.

El look de Pampita en los Martín Fierro Latino Foto: instagram/pampitao

El vestido era del diseñador Gabriel Lage y a partir de la cintura tenía una caída en seda y tul. La modelo acompañó el look con el pelo suelto y raya al medio. Para el make up eligió colores tranquilos y resaltó sus labios en rojo.

El look de Pampita en los Martín Fierro Latino Foto: instagram/pampita

Por otro lado, la China Suárez, que fue una de las ganadoras de la noche por su documental “La China en Qatar”, eligió un mono largo negro con transparencias y apliques de strass en plateado. Agregó unas plataformas negras superaltas.

El look de la China Suárez en los Martín Fierro Latino Foto: instagram/sangrejapo

Para completar el look, la actriz llevó el pelo recogido en una cola alta, un make up en el que resaltaba las pestañas y los labios. De accesorios llevó un clutch en negro que combinaba con el resto del outfit.

Al ser un evento elegante y en donde las figuras llevan sus mejores looks de gala. No hay dudas, de que Pampita fue la que deslumbró y se llevó todos los aplausos. En cambio, la China Suárez había comentado que no dedicó mucho tiempo a su outfit.