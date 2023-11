El look de la China Suárez en España que adelanta la próxima temporada

La modelo, actriz y ahora también cantante, Eugenia “La China” Suárez, cruzó el océano Atlántico para participar en el renombrado evento #YouTubeVilla en Sevilla, España. La invitación a este evento internacional llegó como reconocimiento al éxito que Suárez está cosechando en el mundo de la música, y la artista decidió brillar con su impecable estilo que, sin dudas, adelanta las colecciones del próximo otoño.

La China eligió un outfit que no solo reflejó su estilo vanguardista y audaz sino que también adelantó cuál será el abrigo más deseado en la próxima temporada de otoño. Luciendo una combinación de moda y elegancia, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se convirtió en el centro de atención en el evento #YouTubeVilla.

La China Suárez y la chaqueta que será sensación.

El look de la China Suárez en España

A través de sus redes sociales, Eugenia compartió imágenes de su look. La actriz lució un crop top negro, mini, cinturón Gucci y botas de caña alta con plataforma setentosas. Hasta ahí era un look total black sin embargo, decidió agregarle una chaqueta de estilo militar que pertenece a la colaboración más deseada del año entre H&M y Rabanne, pero que no está a la vente en nuestro país.

El outfit de La China no solo resaltó su sentido de la moda sino que también generó especulaciones entre los amantes de la moda sobre las tendencias que podrían dominar el panorama otoñal del 2024.

¿Podrán contradecirnos los expertos? El look combina a la perfección la sofisticación con un toque vanguardista, mostrando la habilidad de la estrella para mezclar estilos de manera única.