Pampita reveló el verdadero motivo de su enojo en el discurso de Benjamín Vicuña

Pampita es una de las figuras públicas más queridas del país, además de ser una modelo de reconocida trayectoria en las pasarelas, por lo que participó de los premios Martín Fierro de la Moda y fue la gran ganadora.

La modelo se llevó el premio de oro por su trayectoria y elegancia a la hora de vestirse para cada evento en el que participa. Sin embargo, en la ceremonia llamó la atención cuando una cámara captó su reacción en el momento en que Benjamín Vicuña subía a recibir su premio por “Actor con mejor estilo”.

El actor y exmarido de la modelo comenzó su agradecimiento haciendo un chiste y recordando la vez anterior que dedicó unas palabras para “un gran amor” y todos señalaron que era Pampita. Por lo que esta vez señaló: “Esto se lo voy a dedicar. ¡Esa! Se lo voy a dedicar... No, dos veces, no. Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”.

Qué dijo Pampita de su reacción al discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda

La modelo habló con LAM sobre el momento en que pide al camarógrafo que no la enfoque cuando la atención debería estar puesta en quien habla. “Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta en lo que tiene que estar”, señaló Pampita.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda Foto: gentileza

Luego aclaró porque le dijo “¿Otra vez me vas a enfocar?” al camarógrafo del evento. “Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecen incorrectas. Quería disfrutar de mi momento y cuando le toca a otra persona, tiene que ser así”, agregó la modelo con una sonrisa.