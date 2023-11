Yanina Latorre reveló el mensaje que le mandó Pampita tras la polémica con su hija Lola

Yanina Latorre generó una gran polémica con sus fuertes declaraciones sobre Pampita, después que la modelo opinara sobre el baile de Lola Latorre en el Bailando 2023, en su rol de jurado del certamen. La devolución a la performance de su hija no cayó nada bien a la panelista de LAM y salió a defenderla con uñas y dientes.

Los comentarios de Yanina Latorre no fueron bien recibidos por el público en general y se generó polémica en las redes sociales debido a que la panelista aseguró que “Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo”.

Además, resaltó que su hija es “fina de nacimiento” en cambio la modelo tuvo que luchar para llegar a donde está hoy. Lo que dio que hablar por la comparación entre la joven de 22 años y la jurado con una extensa trayectoria.

Qué dijo Yanina Latorre sobre sus dichos sobre Pampita

Luego de los dichos y de que Pampita no respondiera, pero si dejara unas indirectas en Instagram a comentarios de sus fanáticos que se reían de la comparación. Yanina habló de lo que pasó en LAM y sostuvo que ella se molestó porque hicieron “llorar” a su hija.

La panelista aclaró que nunca quiso criticar a la modelo y que no utilizó la palabra “envidia”. Luego expresó su devolución sobre el baile de su hija: “Lola no es mediática, no es tilinga, no es quilombera… siempre le va a faltar eso, porque si tenés una mega previa y bailás para el orto, les encanta”.

Yanina Latorre comparó a Pampita con su hija Lola (Collage web)

Si bien Ángel de Brito defendió a la modelo y el jurado, Yanina sostuvo que no piensa que Pampita lo dijo con mala intención pero que en ese momento estaba enojada.

Luego aclaró que la modelo le mandó un audio riéndose de la situación. “Entendí perfectamente lo que dijiste. Es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste”, comentó Latorre sobre el comentario de Pampita.