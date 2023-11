Yanina Latorre acusó a Pampita de tenerle envidia a su hija: “Lola es todo lo que ella quiso ser y no pudo”

Yanina Latorre volvió a ser noticia por sus polémicos dichos. Esta vez fue debido a su opinión sobre Pampita tras el bajo puntaje que la modelo le puso a su hija, Lola Latorre, en el Bailando 2023. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Todo lo contrario, el video se hizo viral y su nombre se volvió tendencia.

A través de un vivo de Instagram, Yanina Latorre arremetió contra Pampita y deslizó que la jurado del certamen de baile envidiaba a su hija. “Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a garchar a la pista”, aseguró sobre el baile que realizó su hija en el ritmo de “década de los 80 y 90″ que recibió un bajo puntaje.

Acerca de la opinión de su colega y amigo Ángel De Brito, la panelista de LAM fue más comprensiva. “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”, señaló. Sin embargo, quien se llevó la peor parte fue la modelo.

Yanina Latorre comparó a Pampita con su hija Lola (Collage web)

La frase de Yanina Latorre sobre Pampita que se hizo viral

En medio de su análisis sobre la devolución del jurado tras la performance de su hija, Yanina Latorre se desquitó con Carolina Ardohain. “Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo”, soltó causando polémica.

La picante frase rápidamente se hizo viral en las redes sociales como Twitter (ahora X) y su nombre se volvió tendencia. Además, muchos usuarios mostraron su enojo y repudio por otros comentarios acerca de la empresaria.

“Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, agregó frente a cámara.

Para defender a su hija soltó: “Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”. Por último, le habló directamente a su público. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, aseguró.