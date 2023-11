Lola Latorre pidió ayuda desesperada a sus seguidores por un problema de salud

A comienzos de este año, Lola Latorre causó preocupación al revelar que estaba con graves molestias estomacales tras haber recibido el diagnóstico de SIBO. La enfermedad, que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado por sus siglas en inglés, se “volvió viral” y fueron muchos los que acudieron al médico tras leer los síntomas en Internet.

Afortunadamente, la misma puede controlarse con una dieta balanceada que evita ciertos grupos de alimentos y hoy Lola puede disfrutar de un día a día tranquilo. Sin embargo, fue a mediados de noviembre que la hija de Yanina Latorre apareció en redes con un pedido desesperado a sus seguidores.

La joven tiene otra molestia física y solicitó ayuda para poder revertirlo. Desde el auto, Lola se filmó a sí misma y contó: “Tengo una cara de cansada que no puedo más. Estoy hace dos días con un dolor de cabeza terrible”.

La hija de Yanina Latorre acudió a sus seguidores. Foto: Instagram

“No sé si a alguien más le está pasando, pero que alguien me diga qué puedo hacer para solucionarlo. Es como si fuera una migraña sobre el ojo derecho”, específico Latorre sobre el punto específico en el que le duele.

Lola indicó que ya probó todo tipo de métodos, pero ninguno le dio resultado: “No se me va. Me duele como la vista. Estoy todo el día como achinada. ¿Alguien me puede decir qué tomar o qué hacer al respecto?”.

Sus seguidoras le comentaron a Latorre que podría tratarse del mal de ojos, y es por eso que la influencer indicó: “Me dicen que quizás estoy ojeada. ¿Alguien que cure el mal de ojos?”. Por el momento, Lola Latorre no dio más partes médicos y todo pareciera indicar que su dolor de cabeza ya la abandonó.

La hija de Yanina Latorre acudió a sus seguidores. Foto: Instagram

Lola Latorre encendió Instagram con fotos sin corpiño

Lola posteó un detrás de escena de su reciente producción para la revista Para Ti. En las tres fotos lució nada más que un saco abierto sin corpiño que dejó poco a la imaginación.

Con su morocha cabellera reposando sobre sus hombros y una bandana en la cabeza, le sonrió a todos sus fans y escribió “Holi”. Muchos famosos le demostraron su amor. Agustina Agazzani dijo “Muy hermosa Lo!!”, Mica Tinelli “Pleaseeee”, Cinthia Fernández “Okkk bombaaa”, Juanita tinelli “Bomba”, Cande Ruggeri “Potri” y Lizardo Ponce “Te amo”.