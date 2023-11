Bailando 2023: la durísima historia de vida de Sol 2 que impactó a Ángel de Brito

El escenario del Bailando 2023 no solo está lleno de baile y entretenimiento, sino también de historias de vida impactantes. Este miércoles, Sol 1 y Sol 2, quienes brillaron tras su paso por la salsa de tres, se abrieron a Ángel de Brito en su programa LAM (América) para compartir detalles conmovedores de sus difíciles pasados.

La dura historia de vida de Sol 2

Fue Sol 2 quien tomó la palabra primero, revelando una experiencia dolorosa que comenzó a los 9 años de edad. “A esa edad, mi madre me vendió por $300. Después, me agarró una familia que supuestamente me adoptó, y estuve con ellos hasta los 16. Ellos cambiaron mi nombre de Jonathan Ezequiel a Santiago. A mis papás biológicos nunca más los volví a ver, pero seguimos viviendo a menos de 50 cuadras”, compartió la valiente participante.

“Cuando la conocí a Sol, me ayudó a perdonar porque verla a mi mamá nuevamente me daba mucho asco”, agregó. Ángel agregó: “Bueno, pero tuviste otra mamá que te crió”. “Sí, Ángel pero también fue una porquería”, respondió Sol 2. “¿Por eso dijiste anoche que nunca tuviste familia?”, preguntó el periodista.

“Hace ocho meses tomé la decisión. De los 9 a 16 años estuvo con ellos, que por culpa de Jorge Ruiz, que abusaba de mí, me tuvieron que echar. Me devolvieron con mi mamá y tuve que ir a parar a Constitución porque había visto por la tele que los chicos se prostituían y me agarró un señor”, contestó con voz quebrada.

“Me llevó a Uruguay 10 días con 16 años y me sentí la persona más sucia pero no tenía otra cosa para hacer. Me volví a los tres días porque tenía miedo que me secuestren, me violen o me lleven a una trata de personas. De ahí me fui a Mataderos, después a San Justo para juntar cartones y trabajé en un circo del Sol. Fue tanto el cariño que me dieron la oportunidad de viajar con ellos”, agregó.

Quiénes son Sol 1 y Sol 2

El miércoles por la noche, Romina Uhrig brilló en la pista del Bailando 2023 al presentar una salsa de a tres junto a Sol 2, una mujer transgénero que ha ganado reconocimiento y cariño tanto de Marcelo Tinelli como de los espectadores.

La elección de Sol 2 como pareja de baile surgió después de una experiencia previa con Yanina Latorre que no resultó como se esperaba. Desde su participación en la tribuna del programa, tanto Sol 1 como Sol 2 conquistaron al público con su gracia y carisma.

Moria Casán rompió en llanto tras reconocer la lucha de Sol 1 y Sol 2 (Foto: Prensa América)

La destacada presentación de Sol 2 generó una emotiva reacción de Moria Casan, quien, al dar su devolución, se conmovió hasta las lágrimas.